IBES 2018: Der erste Star hat vorzeitig das RTL-Dschungelcamp verlassen

Berlin. Es ist passiert: Der erste Star hat das RTL-Dschungelcamp verlassen. Am sechsten Tag im australischen Busch hat es ein Promi nicht länger ausgehalten und den legendären Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gerufen. Das gab RTL am Mittwoch bekannt.

Welchem Promi Kakerlaken, Reis und Bohnen zuviel wurden, und wer nun das Camp vorzeitig verlassen hat, hat der Kölner Sender bisher nicht verraten. Das soll erst am Abend in der Sendung bekannt gegeben werden – und vermutlich der etwas schwächelnden Quote helfen.