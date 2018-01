Diese Stars treten bei der RTL-Show "Let's Dance": Diese Stars machen 2018 bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" an

Die RTL-Tanzshow "Let's Dance" geht demnächst in die elfte Runde. Die Teilnehmer stehen laut einem Bericht schon fest – ein Überblick.

Berlin. Die RTL-Show "Let's Dance" geht im März in die elfte Staffel. Nun wurde bekannt, wer sich vor den Augen der Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzáles über das Tanzparkett schieben möchte.

Die Liste ist hochkarätiger als die Besetzung des aktuellen Dschungelcamps. Teenie-Stars, ein Comedian oder die "Bachelorette" – diese zwölf Promis sind laut der "Bild" dabei:

• Daniela Katzenberger:

Das ist eine Überraschung. Lange Zeit wurde sie als potenzielle Dschungelcamp-Kandidatin gehandelt, nun sitzt dort ihre Halbschwester Jenny Frankhauser. Daniela Katzenberger zieht anscheinend nun statt Busch-Outfit die Tanzschuhe an.

• Jessica Paszka:

Auch sie hat Verbindungen zum RTL-Dschungelcamp. Dort haust derzeit Jessica Paszkas Ex-Freund David Friedrich, den sie im vergangenen Jahr als "Bachelorette" kennenlernte. Die 27-Jährige wurde als Reality-TV-Star bekannt, machte unter anderem auch beim "Bachelor" oder "Promi Big Brother" mit.

• Tina Ruland:

Die 51-jährige Schauspielerin wurde mit dem Film "Manta, Manta" zum Star. In den 90er Jahren spielte Tina Ruland in der Serie "Nicht von schlechten Eltern", auch im "Tatort" oder im ZDF-Klassiker "Das Traumschiff" war sie zu sehen.

• Thomas Hermanns:

Fernsehmoderator, Drehbuchautor, Komiker und Gründer des "Quatsch Comedy Clubs" – es gibt fast nichts, was Thomas Hermanns nicht kann. Nun will der gebürtige Bochumer "Dancing Star 2018" werden.

• Ingolf Lück:

"Zurück zu Lück" – ein Satz, der immer in der Sketchshow "Die Wochenshow" fiel und nun bestimmt auch das eine oder andere Mal bei "Let's Dance"zu hören sein wird. Ingolf Lück ist Moderator, Comedian und Schauspieler. Für seine Arbeit wurde der 59-Jährige sogar mit Verdienstorden des Landes NRW ausgezeichnet.

• Heiko und Roman Lochmann:

Sie sind was für das jüngere Publikum: Heiko und Roman Lochmann, besser bekannt als "Die Lochis". Die Zwillingsbrüder starteten ihre Karriere bei YouTube, sind inzwischen aber auch als Musiker erfolgreich.

• Barbara Meier:

Die 31-jährige Barbara Meier ist die Siegerin der zweiten Staffel von "Germany's Next Topmodel". Die Rothaarige arbeitet weiterhin als Model und versucht ihre Schauspielerkarriere anzukurbeln.

• Julia Dietze:

Sie spielte in Filmen wie "Soloalbum", "Fack ju Göhte 3" und "Was nützt die Liebe in Gedanken". Mit "Iron Sky" schaffte die 37-Jährige den internationalen Durchbruch.

• Iris Mareike Steen:

Die 26-Jährige tritt in die Fußstapfen von GZSZ-Kollegen wie Eric Stehfest oder Thomas Drechsel. Nun ist Iris Mareike Steen bei "Let's Dance" dabei.

• Bela Klentze:

Seit 2016 mischt Bela Klentze in der RTL-Soap "Alles was zählt" mit.

• Chakall:

Zu den unbekannteren Teilnehmern gehört Chakall. Er ist ein argentinischer Koch und Kochbuchautor. Gemeinsam mit Frank Buchholz und Tarik Rose ist er seit August 2013 in der Sendung "Beef Buddies" auf ZDFneo zu sehen.

Moderiert wird das Tanzformat in diesem Jahr von Daniel Hartwich und Neuzgang Victoria Swarovski, dem "Dancing Star 2016". (jha)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.