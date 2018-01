"Bachelor": Go-go-Girl Kristina schon jetzt die Drama-Queen

Daniel Völz ist der neue "Bachelor" und sucht nun nach der großen Liebe. Gefunden hat er schon jetzt 22 Frauen in Glitzer-Kleidchen.

Bachelor 2018: Daniel Völz heißt der aktuelle Mann mit den roten Rosen. Was man sonst noch über den Star der RTL-Sendung "Der Bachelor" wissen muss.

Berlin. 22 Frauen, ein Mann – "Der Bachelor" geht wieder los. Der diesjährige Junggeselle: Daniel Völz, seines Zeichens Enkel des Sprechers von Käpt'n Blaubär. In Miami trifft der neue Bachelor auf die Ladys. Für den 32-Jährigen ist es quasi ein Heimspiel – immerhin wohnt er auch im wahren Leben in Florida. Ein Fakt, der bei den Frauen besonders gut ankommt. Der Kreisch-Alarm, den man aus den vergangenen Staffeln eigentlich gewöhnt ist, bleibt allerdings aus.

• Kreisch-Verbot?

Man fragt sich ein wenig: Hat RTL den Frauen die Anweisung gegeben, weniger laut, weniger kreischig, weniger nervig zu sein? Oder gibt das gedrehte Material einfach mehr her als in den vergangenen Jahren, sodass die Kreischorgien einfach rausgeschnitten werden können? Man weiß es nicht – den Ohren tut es aber gut. Allerdings ist es auch erst der Staffelauftakt, es ist also noch vieles möglich. „Bachelor“ Daniel Völz begrüßt die 22 Kandidatinnen in der Villa und stößt mit Ihnen auf die gemeinsame Zeit an.

Foto: MG RTL D

Und immerhin eins ist gleich: die Optik. Glitzernde oder zumindest sehr gewagte Abendkleider so weit das Auge reicht.

• Ausgefallene Charaktere

Trash-Potenzial hat die achte "Bachelor"-Staffel auf jeden Fall. Allein bei der ersten Vorstellungsrunde der Frauen wird klar: Mit bestimmten Damen wird es sicher nicht langweilig.

Da wäre zum einen Michelle: Die 22-Jährige quatscht ohne Punkt und Komma. Aber immerhin: Daniel Völz hat bei ihr gleich positive Assoziationen. Sie sei eine selbstbewusste, gut aussehende Powerfrau – wie seine Oma.

Daniel Völz ist der insgesamt achte „Bachelor“ der RTL-Kuppelshow. Aus 22 Kandidatinnen muss er sich seine Traumfrau aussuchen. Die 32-jährige Nadine ist die älteste von ihnen. Sie wird demnächst ihren Master in Kultur- und Medienmanagement abschließen. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Die 26-jährige Roxana kommt aus Köln. Sie ist Zugbegleiterin und Model. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Lina studiert Betriebswirtschaftslehre und hat ukrainische Wurzeln. Sie ist 23 und ebenfalls Model. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Nach einer Ausbildung zur Bürokauffrau und einem freiwilligem sozialen Jahr sucht die 22-jährige Michelle jetzt den Mann fürs Leben. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Seit fast einem Jahr ist die 23-jährige Janet aus Minden Single – das soll sich jetzt ändern. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D



Janina ist ein beliebter Vorname in dieser „Bachelor“-Staffel. Die 23-jährige Janina Celine zum Beispiel. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Die andere Janina kommt aus München. Sie ist Fitnesstrainerin und 24 Jahre alt. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Und auch eine Abwandlung des Namens ist dabei: 22 Jahre ist Janine Christine alt. Die Hamburgerin singt gerne. Ob sie damit den Rosenkavalier überzeugen wird? Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Die 25-jährige Angie ist medizinische Fachwirtin aus München. Ausgerechnet Weihnachten 2016 hat ihr Ex ihr den Laufpass gegeben. Ob das mit dem „Bachelor“ anders wird? Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Die 21-jährige Clarissa ist Verwaltungswirtin. Sie ist die jüngste unter allen Kandidatinnen. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D



Claudia träumt davon, mit einer Jacht den Atlantik zu überqueren. Ob Daniel für die Pläne der 27-jährigen Projektmanagerin bereit ist, wird sich noch zeigen. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Auch die YouTuberin Jessica ist dabei und hofft, mit Daniel den Traummann fürs Leben zu finden. Die 23-Jährige macht vor allem eines gerne: reden. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Luisa ist 24 Jahre alt und arbeitet als Messehostess. Viel lieber würde sie aber als Personal Trainerin arbeiten – vielleicht als die von Daniel? Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Amelie trägt nicht nur abgefahrene Kleidung – sie schreibt als Bloggerin auch drüber. Überzeugen konnte sie damit in den letzten Jahren noch keinen Mann. Vielleicht ändert sich das jetzt? Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Mit der 23-jährigen Maxime ist auch eine Fußballbegeisterte unter den Frauen. Ob Daniel auch auf die Sportart steht? Foto: Arya Shirazi / MG RTL D



Meike ist 26 Jahre alt und Krankenschwester. Sie lebt in Köln. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Make-up-Artistin Lisa ist 23 Jahre alt. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Auch die 22-jährige Svenja ist Make-up-Artistin und kommt aus Mörfelden-Walldorf. Sie hat ein Herz für spirituelle Sachen und macht gerne Yoga. Womöglich bald mit Daniel? Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Kristina stammt aus Kasachstan und lebt in Essen. Seitdem sie 14 ist, lebt sie in Deutschland. Sie arbeitet als Model. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Seit anderthalb Jahren ist Alina single. Die 22-Jährige kommt aus Löningen und arbeitet als Zahnarzthelferin. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D



Carina ist Industriekauffrau und 21 Jahre alt. Sie kommt aus Recklinghausen. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Die türkischstämmige Yeliz lebt gemeinsam mit ihrer Schwester in Hannover. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Welche Dame die begehrte Rose ergattert, erfahren die Zuschauer ab dem 10. Januar. Foto: Tom Clark / MG RTL D

Nadine: Die 32-jährige Berlinerin lässt die Zuschauer direkt wissen: Sie ist seit vier Jahren Single und hat "so selten Sex". Deshalb würde sie es auch nicht ausschließen, dass es in der Sendung zur Sache geht.

„Bachelor“ Daniel begrüßt Nadine vor der Villa.

Foto: MG RTL D

Jessica: Die 23-Jährige ist YouTuberin und interessiert sich vor allem für Schminke – und ihren Chihuahua.

Kristina: Sie hat das Potenzial zur absoluten Drama-Queen. Kaum vorgestellt, will die 24-jährige Essenerin direkt wieder nach Hause gehen. Und das muss sie dem Bachelor auch unbedingt prompt mitteilen. Ein bisschen Jammern hat schließlich noch nie geschadet. Das Model legt richtig los: "Ich hab noch nie in meinem Leben geliebt", beteuert sie mit tränennassen Augen. Alles nur Masche, um Aufmerksamkeit zu generieren und sich eine Rose zu sichern? Wie auch immer. Ihre Frage "Möchtest du, dass ich bleibe?" wird schnell beantwortet. Überraschung – natürlich will der Bachelor das. Und schon sind die Ausstiegspläne über Bord geworfen.

Nun bleibt ihr noch mindestens eine Woche Zeit, um auch eine ihrer anderen Qualitäten zu präsentieren. Da wären zum Beispiel so Dinge wie Go-go-Tanzen.

• Bester Spruch

Für die kitschigen Augenblicke sorgt vor allem der einzige Mann in der Runde: der Bachelor höchstpersönlich. Er wartete mit Sprüchen wie "Folge deinem Herzen, folge deinem Bauchgefühl" auf und weiß, dass unter den 22 Frauen seine "neue Freundin" ist.

Der „Bachelor 2018“ hat ab dem 10. Januar die Qual der Wahl: Welche romantischen Begegnungen wird Daniel Völz erleben? Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Welchen Damen gelingt es, die Konkurrenz auszustechen und den 32-Jährigen aus Florida um den Finger zu wickeln? Foto: Tom Clark / MG RTL D

Ein Hobby des 1,92 Meter großen Traummannes: Speerfischen. Foto: Tom Clark / MG RTL D

Außerdem begeistert sich Völz für Fitness und Autos. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Weche Verehrerin wird dem Immobilienmakler den Kopf verdrehen? Foto: Tom Clark / MG RTL D

Weniger romantische Vorstellungen haben da manche Damen. Rosenblätter? Damit muss ein Mann bei Janine Christin (22) gar nicht erst ankommen. Sie mag es da doch eher "etwas härter". Und Kandidatin Janina (24) steht ohnehin auf den "südländerischen" Typ.

• Die ersten Rosen …

… bekommen noch vor der offiziellen Entscheidungsrunde Maxime (23) und Carina (21).

• Keine Rosen

Vier Frauen müssen bereits am ersten Abend wieder nach Hause fliegen. Luisa, Lisa und Amelie gehen leer aus. Und auch Angie, die schon vor dem Start der Sendung mit ihrer Schwangerschaft für Schlagzeilen sorgte, muss wieder die Heimreise antreten.

Fremdscham oder Frauenschwarm – je nach Geschmack: Die RTL-Flirtshow „Der Bachelor“ hat bereits sieben Staffeln hinter sich. Auch Daniel Völz darf wie seine Vorgänger Rosen verteilen. 22 Mädels kämpften ab dem 10. Januar um das Herz des Bachelors. Wir zeigen alle „Bachelor“- Jungs seit 2003. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Sebastian Pannek hatte 2017 die Qual der Wahl. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Es knisterte vor lauter Spannung: Sebastian hat sich beim Finale der siebten Staffel für Clea-Lacy Juhn entscheiden. Das „Bachelor“-Pärchen ist weiterhin verliebt und zusammen. Foto: RTL

Der Mann des Begehrens der sechsten „Bachelor“-Staffel war Leonard Freier. Laut RTL beschreibt sich der Berliner Unternehmensberater als „ehrgeizig, sozial und zuverlässig. Und ich kann nicht abstreiten, dass ich eitel bin ...“. Die Daten des Vaters einer Tochter, dessen bislang längste Beziehung sechs Jahre gedauert haben soll: 1,83 Meter, 88 Kilogramm, schwarze Haare, grün-blaue Augen und als Hobbys Sport, Reisen, Autos. Foto: Tom Clark / RTL

Die Entscheidung fiel in der „Nacht der letzten Rose“: Leonie Sophia Pump eroberte Leonards Herz. Das Glück währte allerdings nicht lang. Foto: RTL



Ex-Mister-Germany Oliver Sanne war der Bachelor der fünften Staffel im Jahr 2015. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Die allerletzte Rose übergab er überglücklich Kandidatin Liz Kaeber. Doch die Gefühle füreinander verflogen. Foto: RTL

Christian Tews begab sich 2014 auf die Suche nach seiner Traumfrau. Foto: RTL

Er wählte Katja Kühne in Kapstadt zu seiner Favoritin. Zusammen sind sie schon lange nicht mehr. Foto: RTL

Vom 2. Januar bis 20. Februar 2013 wurde die dritte Staffel mit Junggeselle Jan Kralitschka ausgestrahlt. Foto: Stefan Gregorowius / RTL



Unter den 20 Kandidatinnen entschied er sich letztendlich für Model und Steuerfachangestellte Alissa Harouat. Nein, eine ernsthafte Beziehung folgte nicht. Foto: RTL

Der damals 30-jährige Paul Janke hatte im Jahr 2012 die Chance, aus 20 Kandidatinnen seine Traumfrau zu wählen. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Der Mister Hamburg 2009 überreichte im Finale Anja Polzer die ersehnte Rose. Doch im „wahren Leben“ haben sie nur für kurze Zeit zueinander gefunden. Foto: RTL

Wer erinnert sich noch an den ersten Bachelor? Junggeselle Marcel Maderitsch eröffnete die erste Staffel 2003. Foto: RTL

Er reichte der Schornsteinfegerin Juliane Ziegler zum Staffelende die Hand. Doch kurz nach Ende der Sendung war auch schon wieder Schluss. Er versuchte sein Glück mit der Zweitplatzierten Nicole. Doch auch diese Verbindung hielt nicht. Alle Infos zu „Der Bachelor“ im Special bei RTL.de: Foto: RTL

