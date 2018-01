Ein "Wiener Türke", ein Rabbi, ein Imam: "Herrgott für Anfänger" – Doppelleben eines Taxifahrers

Essen. Der junge Wiener Taxifahrer Musa (Deniz Cooper) weiß jetzt genau, wann er auf die richtige Frau fürs Leben trifft. Schon wenn er sie zum ersten Mal ansehe, hat ihm sein bester Freund erklärt, "dann muss die Zeit stehen bleiben". Dieser Moment ist für Musa gekommen, als er Aisha vom Flughafen abholt, die Tochter seines Arbeitgebers, eines strenggläubigen Muslims. Für die Liebe lässt Musa, der mit Religion bisher nichts zu tun hatte, Allah in sein Leben.

Es könnte also eine richtige Romanze werden zwischen Musa und Aisha, doch in Sascha Biglers Komödie "Herrgott für Anfänger" ist natürlich nichts so richtig sicher. Vielmehr häufen sich die Stolpersteine für den unbekümmerten "Wiener Türken", dem die Frauen bislang nur so hinterherliefen. So viel, so üblich. Während aber die meisten Multikulti-Liebeskomödien ihren Witz aus kulturellen Unterschieden zwischen zwei Liebenden ziehen, steht hier der innere Konflikt der Hauptfigur im Mittelpunkt. Denn Musa muss plötzlich zwischen zwei Glaubensrichtungen jonglieren, nachdem ihn eine unerwartete Erbschaft erreicht.