Hamburg. Der Tod ist ja nicht nur ein Meister aus Deutschland – er muss wohl auch ein Wiener sein, wie Georg Kreisler einst dichtete. Doch nicht nur der Mann mit der Sense, sondern ebenso sein mentales Pendant, der schwarze Humor, hat eine geistige Heimat in der Metropole an der schönen Donau. Im Kriminalroman mag dies vorrangig auf die Geschichten der Wiener Autoren Wolf Haas und Stefan Slupetzky zutreffen.

Zugezogener Hamburger überzeugt mit Kriminalgroteske

Jüngst aber hat sich ein Debütant mit dieser Art des Erzählens zu Wort gemeldet. Geboren in Niederösterreich, in der Wiener Neustadt und seit einigen Jahren in Hamburg lebend, ist sein Name Rudolf Ruschel, was kein Pseudonym ist, und sein erster Roman heißt „Ruhet in Friedberg“. Das ist schon mal ein schöner Titel.

Schön jedoch ist die Geschichte nicht, die Ruschel (33) erzählt, sie ist schwarzhumorig bis tief in die letzte Wortwendung hinein, und saukomisch, eine wahre Kriminalgroteske.

Rudolf Ruschels Debüt spielt in Österreich

Friedberg ist ein langweiliger Ort irgendwo in Österreich, aber was heißt schon langweilig, wenn dort befreundete Jungs wie Andi und Fipsi aufwachsen, die sich ein wenig hinzuverdienen, indem sie beim örtlichen Bestatter jobben. Sarg zum Grab tragen, Leichenschmaus, Sarg zum Grab tragen, Leichenschmaus, Sarg zum Grab tragen. Irgendwann wird auch das Routine. Alltag halt.

Bis eines schönen Tages der Sarg vom Ornatschek Willi zur Grabstelle getragen werden soll, Andi und Fipsi aber zu spät zum Friedhof kommen, weil die Nacht davor lang und feucht war, und sie dann zu allem Überfluss noch die Grabparzellenummer vergessen haben, also genau die Stelle, wo der Sarg schließlich ins Erdreich gelassen werden soll, zur ewigen Ruhe.

Ruschels Eigenständigkeit in Wort und Witz

Was ihnen dann aber vor allem auffällt: Der Sarg ist unglaublich schwer, gut 190 Kilo mutmaßen sie, dabei war der Willi doch eher ein Leichtgewicht. Das gibt zu denken.

Was Rudolf Ruschel, der während des Studiums in der Bestattung seines Heimatortes gejobbt hat, aus diesem Beerdigungsszenario entwickelt, ist eine wahrlich wüste Geschichte, so rasant und atemlos erzählt, als wäre sie in einem Guss aus ihm herausgeflossen. Was natürlich nur die halbe Wahrheit ist.

Zwar habe er die Geschichte in einem Stück geschrieben, erzählt Ruschel, aber dann habe er die nächsten zwei, drei Jahre noch daran gefeilt.

„Ruhet in Friedberg“: ein lesenswerter Roman

Was sich wirklich gelohnt hat. Auch wenn Stil und erzählerischer Tonfall in „Ruhet in Friedberg“ stark an die Brenner-Romane von Wolf Haas erinnern, indem es etwa einen Erzähler gibt, der den Leser direkt anspricht – Ruschel ist kein Epigone, sein Roman besitzt in Wort und Witz durchaus Eigenständigkeit. Dass Ruschel den Satiriker Ephraim Kishon als Einfluss nennt, verwundert da wenig.

Es sind vor allem auch die pointiert gezeichneten Figuren, die diesen Roman so lesenswert machen. Neben dem draufgängerischen Andi und dem allwissenden Fipsi gibt es da noch die Vali, eine schöne Albanerin, die ganz anders tickt als ihre strenggläubige Mutter, und die in den Andi verliebt ist, während der Fipsi wiederum in sie verliebt ist, was die ganze Sache schon mal ein wenig verkompliziert.

Bestattungen: Hauptfiguren und Autor teilen Nebenjob

Dann sind da noch der Macho, Chef der Bestattung, der Gustl und der Hubsi, beide natürlich auch Bestatter. Der Hubsi ist übrigens auch schwer verliebt – ein eher hoffnungsloser Fall.

Als die Sache mit dem allzu schweren Sarg dann auffliegt, bricht eine Art Vorhölle über Friedberg herein, mittendrin befinden sich die Bestatter, die ihren pekuniären Vorteil daraus ziehen wollen.

Schwarzer Humor mit ironischer Distanz

Doch brechende Knochen und blutende Einschusslöcher stehen dem entgegen. Das ist dann manchmal schon rabenschwärzester Humor, den Rudolf Ruschel da bemüht, gleichwohl brillant geschrieben und immer mit ironischer Distanz ausgestattet.

Rudolf Ruschel ist kein Neuerer, der Schriftsteller montiert in seinem Debüt jedoch äußerst gekonnt dramaturgische und thematische Versatzstücke, die nicht nur Wolf Haas, sondern auch Jörg Maurer entliehen sein dürften. „Ruhet in Friedberg“ ist eine stilsichere Kriminalgroteske, dessen Figuren allerdings nicht für eine Serie taugen. Denn dafür sind am Ende, das eine wunderbare Volte ziert, schlicht und einfach zu wenige von ihnen übrig.

