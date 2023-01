Konzertkritik Himmelhoch-souveräne Frechheit in der Elbphilharmonie

Joshua Bell – ein Mann, der sich an das Werk hingibt, aber nie wirkt, es ginge ihm darum, sich selbst als Person auszustellen.

Der Geiger Joshua Bell liefert mit der Academy of St Martin in the Fields ein Konzert ab, das höchste Bewunderung verdient.