Hamburg. Äußerlich wirkt Joachim Meyerhoff unverändert. Der Gang, die tiefe, wandelbare Stimme, alles ist wie immer. Im Innern sieht es etwas anders aus, das wird bei der Lesung in der Elbphilharmonie zum Abschluss des Harbour Front Literaturfestivals deutlich. Nachdenklicher. Verletzbarer.

Denn Meyerhoff, der gefeierte und vielfach dekorierte Schauspiel- und Literaturstar mit nunmehr fünf autobiografisch gefärbten Bestsellern, liest aus einem Buch, das er, wie er sagt, eigentlich nicht hatte schreiben wollen. In „Hamster im hinteren Stromgebiet“ verarbeitete er jenen Schlaganfall vor zwei Jahren, der in ihm zunächst das Gefühl einer an den Fäden gekappten Marionette hinterließ.

Meyerhoff schildert minutiös die Odyssee ins Krankenhaus

Das Erhellende und Beglückende an der Lesung ist weniger, wie gewohnt eindringlich Meyerhoff die eigenen wohlgeratenen Sätze performt, sondern die Reflexion über das Erlebte. Weder sich selbst noch Familienangehörige schonend schildert er minutiös die Odyssee ins Krankenhaus. Das sei für ihn „schriftstellerisches Neuland“ gewesen, so der Autor, der eigentlich lieber die Dinge zusammenfasst.

Auch hat er das Bedürfnis, dem Publikum seine oft komischen Beobachtungen und Erinnerungen zu erläutern. Humor sei nicht das, womit er ringe. „Komik ist existenziell daran gebunden, was auch tragisch ist.“ In dem Zusammenhang habe ihm der Schlaganfall zugerufen, jetzt gebe es wirklich nichts mehr zu lachen. Für ihn sei es aber eine „existenzielle Selbstbehauptung“, sich „gegen den Deutungsanspruch der Ernsthaftigkeit zu wehren.“

Deshalb ist es eben doch ein Glück, dass es dieses Buch und diese Lesung gibt, denn die Arbeit mit der Neuropsychologin in der Zeit der Rekonvaleszenz festigt in Meyerhoff auch die Erkenntnis, dass sein Leben aus dem Versuch bestehe, aus Defiziten Kunst zu machen. „Wer keine Füße hat, muss lernen, auf den Händen zu tanzen.“ Das gelingt auch an diesem Vormittag bravourös.