Hamburg. Wer bislang beim besten Willen nicht glauben konnte, bei einer abendlichen Folge der "Drei ???" einfach wach zu bleiben, der wurde am Freitagabend eines besseren belehrt. In der – natürlich – ausverkauften Elbphilharmonie lösten Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews den Fall um den dunklen Taipan – und versetzten ihr Publikum, das normalerweise die drei Detektive aus Rocky Beach als zuverlässiges Einschlafmittel benutzt, schier in Ekstase.

Nach gut zwei Stunden Live-Hörspiel, ganz nebenbei dem ersten Hörspiel überhaupt in der Elbphilharmonie, gab es minutenlange Ovationen für die Protagonisten.

Dabei hatten die mittlerweile gar nicht mehr so jugendlichen Oliver Rohrbeck (54, Justus), Jens Wawrczeck (56, Peter) und Andreas Fröhlich (54, Bob) natürlich ein waschechtes Heimspiel. Die drei Synchronsprecher, die ganze Generationen von Hörspielfans in ihren Bann zogen, haben vor etwas mehr als 40 Jahren in Hamburg in der Rothenbaumchaussee die erste Folge der drei Fragezeichen aufgenommen.

Teenager, Damen mit Sektglas und 40 Jahre alte Männer mit Fan-Cap

So war es auch nur folgerichtig, dass Heikedine Körting, die ab Folge eins („Der Superpapagei“) das beliebteste Hörspiel weltweit produziert, in der vierten Reihe der Elbphilharmonie kräftig mitklatschte. Die Grande Dame des deutschen Hörspiels war in bester Gesellschaft. Neben, hinter und vor ihr jubelten Drei-???-Fans zwischen 15 und 55 Jahren: Teenager mit ???-Hoodies, reifere Damen mit Sektglas in der Hand und selbstgebastelten Fan-Hüttchen und 40 Jahre alte Männer mit Fan-Cap oder Fan-Jacke.

Der Fall um den dunklen Taipan ist schnell zusammengefasst und hatte in Wahrheit nur beiläufige Bedeutung. Ein mutmaßlicher Anruf aus dem Gefängnis, ein Schlangenmensch auf dem Friedhof und ein Geisterhotel sind es diesmal, die den drei ??? Kopfschmerzen bereiteten.

Achtung doppelter Spoiler: Besondere Höhepunkte sind zahlreiche Quervergleiche zu früheren Fällen wie „Der Fluch des Rubins“ (Folge 5), „Das Aztekenschwert“ (Folge 23), „Der Zauberspiegel“ (Folge 16) oder „Die singende Schlange“ (Folge 25).

Und Spoiler Nummer zwei: Am Ende lösen Justus und Co auch den Fall um den dunklen Taipan – und versprechen zum Schluss, dass die Fans der drei Fragezeichen auch die nächsten 40 Jahre mit ihnen einschlafen werden. Oder bei einem „spezial gelagerten Sonderfall“ eben auch nicht.