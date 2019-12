Hamburg. Der alte Star will noch einmal auf die Bühne. Oder sein Management will das, man weiß es nicht, jedenfalls spielt er vor halbwegs vollem Saal seine alten Hits. Und das Publikum jubelt. Aus Hohn? Aus Mitleid? Nein, es ist Begeisterung, es muss Begeisterung sein. Den Auftritt nennt man dann wohl Comeback. Oder ist es der Absprung, der nicht geschafft wurde?

Politt beherrscht sie noch, die böse Pointe

Polittbüro-Chefin Lisa Politt und Gunter Schmidt feiern ihr 35. Bühnenjubiläum, da sollte man langsam mal ans Aufhören denken. Bevor es peinlich wird. Aber andererseits: „Abschied ist ein schweres Schaf“, so der Titel des Jubiläumsprogramms in Verballhornung eines alten Roger-Whittaker-Hits. Man kann nicht so einfach „Tschüs!“ sagen, auch wenn man weiß, dass man von Auftritt zu Auftritt unglaubwürdiger wird.

„Den revolutionären Gestus nimmt einem doch niemand mehr ab!“, murmelt Politt, dann holt sie tief Luft, und dann geht sie zum nächsten Thema über: „Die SPD!“ Gelächter! Sie beherrscht sie noch, die böse Pointe, wo man sie nicht erwartet hätte! Aber es ist ja auch wahr: Solange die Sozialdemokraten einen verzweifelten Comeback-Versuch nach dem anderen unternehmen, darf Politt das erst recht.

Ein roter Faden ist nicht erkennbar

„Abschied ist ein schweres Schaf“ kommt weniger introspektiv daher als die jüngsten Politt-Schmidt-Abende, vielleicht auch weniger stringent. „In diesem Programm ist für jeden was dabei!“, beschreibt die Kabarettistin das Konzept, und das ist gleichzeitig Stärke wie Problem. Gegeben werden tatsächlich sehr gute musikalische Nummern, verstärkt von Wanja Hasselmann am Schlagzeug und Jo Jacobs an Gitarre, Bass und Synthesizer: Thomas Pigors „Das Zölibat“, Brecht/Weills „Von der belebenden Wirkung des Geldes“, Fabers „Das Boot ist voll“ als wütender Kommentar zu europäischem Grenzregime und Rechtsdrift.

Das ist absolut heutiges, linkes Kabarett, ein roter Faden freilich ist nicht erkennbar: Im Polittbüro läuft eine Nummernrevue, die längst keinen Bezug mehr hat zum ursprünglichen Comeback-Thema.

Gruß an Heimatminister Horst Seehofer

Nach der Pause wird der Abend intimer, melancholischer, dunkler, zeitweise auch unpolitischer. Politt singt eine atemberaubend gute deutsche Version von Beyoncés „Daddy Lessons“, Schmidt darf auch mal ans Mikro und über eine etwas verstolperte Seitensprung-Episode „Die Kreiselfrau“ performen, und schließlich kommt noch Politts eigener Song „Heimat“, im ätzenden Vierklang „Heimat-Heirat-Heiland-Heidi“. Gruß an Heimatminister Horst Seehofer, was für ein blödsinniges Amt! Womit die Politik über den Umweg ins Private wieder zurück wäre.

Als Rausschmeißer gibt es das fast originalgetreue (und entsprechend rockige) Ärzte-Cover „Hurra“, dann folgen nur noch die Zugaben: unter anderem eine herzzerreißende Version des Peggy-Lee-Songs „Is that all there is“. „Wenn das alles ist, dann lass uns wenigstens tanzen“, flüstert Politt. „Geh nicht“, flüstert man zurück. „Bitte.“

Abschied ist ein schweres Schaf noch bis Sonntag, 15. 12., 17.–22. 12., 25.–31. 12., Polittbüro, Steindamm 45, Karten unter 28055467, www.polittbuero.de