Mehr Lametta? Gibt’s für die Seele!

Neugraben. Bei diesem Weihnachtskonzert bekommen die Ohren die Geschenke: Eddy Winkelmann & Frank Grischek präsentieren morgen in Neugraben „Lametta für die Seele“. „Stille Nacht“ ist das nicht, sondern ein wunderbares Programm zwischen Konzert, Kabarett, Lesung und Liedern mit Texten aus den Tiefen des Alltags. Dahinschlendernde Geschichten, maritime Einwürfe zweier Hafenstädter im angebluestem Jazz und angejazztem Blues und großartigen Momenten mit Happy End.

Mit handgemachter Musik sorgen Winkelmann und Grischek am Sonntag für wippende Füße und lachende Herzen. Sie verzaubern alte und neue Fans, Familien, Seeleute, Einhandsegler, Kapitäne, Klabautermänner und den einfachen Dorsch, Haie und Heringe, Weltumsegler und Selbstumsegler, Landratten, Chefs, Angestellte, Professoren und Putzfrauen – kurz: Menschen wie du und ich. Eddy Winkelmann und Frank Grischek sind zusammen ein Garant für einen kurzweiligen, sehr unterhaltsamen und wundervollen Abend.

Eddy Winkelmann und Frank Grischek Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr, Jola im Kulturhaus Süderelbe, Am Johannisland 2, Neugraben, Eintritt 16 Euro, im Vorverkauf 13 Euro im Kulturhaus Süderelbe, im FitHus und an der Theaterkasse im SEZ in Neugraben.