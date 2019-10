Hamburg. Richtig gut Mozart zu singen, ist eine heikle Angelegenheit. Das können gar nicht so viele. Weil man einerseits schon eine ordentliche Portion Schmelz und Leuchtkraft braucht, andererseits aber auch in der Lage sein muss, seine Stimme ganz schlank zu führen.

Daniel Behle erfüllt dieses Anforderungsprofil wie nur wenige. Beim umjubelten Auftritt im Großen Saal der Elbphilharmonie, ein Heimspiel für den gebürtigen Hamburger, bündelte er eine Folge genialer Tenorpartien aus Opern wie Don Giovanni, Entführung aus dem Serail, Zauberflöte und Così zu einem reinen Mozart-Programm – und machte vom ersten Takt an klar, dass er die Hörer nicht bloß mit seinem Honigtimbre und schönen Tönen betören, sondern ihnen seine ganz eigene Sicht auf die Arien nahe bringen will.

Behle überraschte das Publikum

Im engen Dialog mit dem L’Orfeo Barockorchester unter Michi Gaigg überraschte, fesselte und berührte Behle das Publikum, mit Sprachakzenten und allerfeinsten Klangschattierungen, die sich von gängigen Interpretationsmustern abheben.

Wenn er das Wort „ängstlich“ von Belmonte ganz zurücknimmt und das anschließende „feurig“ desto stärker heraus stößt, um die nervöse Unruhe vor dem Wiedersehen mit seiner geliebten Konstanze fühlbar zu machen; wenn er in Don Ottavios Empathiebekenntnis „Dalla sua pace“ die Wiederholung nur ganz zart, auf einem halben Stimmband säuselt oder in Taminos Bildnis-Arie wunderbar schwebend und leicht phrasiert – dann befreit er diese viel gesungenen Stücke von der mitunter etwas klebrigen Patina der Tradition und gibt den Blick frei auf ihre feinen Verästelungen und emotionalen Nuancen.

Das Orchester folgt seinem Solisten hochkonzentriert

Das klingt wie vokale Kammermusik, wie Liedgesang mit Orchester. Und funktioniert natürlich nur, wenn der instrumentale Klangkörper so hellwach und biegsam mitmacht wie die Originalklangtruppe vom L’Orfeo Barockorchester. Schon zu Beginn, in der Ouvertüre zu Don Giovanni, ist zu spüren, wie das Temperament der Leiterin Michi Gaigg auf das Ensemble abstrahlt. Der Klang wirkt quirlig, transparent und farbenreich; Spontaneität schlägt Perfektion. Manches Tempo in den Arien – bei „Il mio tesoro“ zum Beispiel – rutscht dabei arg auf die vordere Kante.

Doch das Orchester folgt seinem Solisten immer hochkonzentriert und sensibel. Auch im zweiten Teil, in dem der lyrische Tenor dramatischer wird und noch mehr vokale Kraft entfaltet, ohne seinen filigranen Ansatz aufzugeben. Phänomenal, wie er die Koloraturen als Titelheld aus „La Clemenza di Tito“ durch die Register perlen lässt. Und ziemlich witzig, dass er in Idomeneos Arie „Fuor del mar“ ganz am Schluss n büschn Reeperbahn anklingen lässt.

Hihi. Humor made in Hamburg.

Daniel Behle schätzt seine Wurzeln. Deshalb kehrt er nächste Woche auch an seine ehemalige Schule, das Ohlsdorfer Albert-Schweitzer-Gymnasium, zurück, um die „Schöne Müllerin“ aufzuführen. Richtig gut Schubert singen kann er nämlich auch.

Daniel Behle singt die „Schöne Müllerin“ Di 22.10. 19.30, Aula des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Ohlsdorf, Eintritt frei.