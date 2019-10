Hamburg. Über die Erfolge von Pop-Titan Dieter Bohlen muss man nicht viele Worte verlieren: 100 Millionen abgesetzte Tonträger und über 1000 Platin- und Gold-Auszeichnungen als Musiker, Songschreiber und Produzent von Modern Talking, Blue System und diversen Pop- und Schlagerinterpreten wie Chris Norman, Andrea Berg oder Yvonne Catterfeld. Nicht zu vergessen seine „Deutschland sucht den Superstar“-Schützlinge Beatrice Egli, Pietro Lombardi, Mehrzad Marashi, Mark Medlockund Alexander Klaws. Gigantisch.

Und trotzdem war selbst der mit allen Wassern gewaschene Sprücheklopfer des deutschen Showgeschäfts nervös vor seinem Konzert am Freitag in der Barclaycard Arena: „In den letzten Jahren bin ich auch in Moskau oder sonstwo aufgetreten, das ist ganz entspannt. Aber wenn ich dann in Hamburg das erste Mal in meinem Leben in so einer Riesenhalle spiele, ist das schon ein anderes Feeling“, teilte er im August mit, „hier muss ich mehr kämpfen.“

Dieter Bohlen: Out of Tötensen

Tatsächlich ist sein Quasi-Heimspiel 25 Kilometer entfernt von Tötensen fast schon Neuland: Mit Modern Talking trat Bohlen nur beim Comeback 1998 in der Sporthalle auf und mit Blue System (und Sängerin Nadja Abd el Farrag) 1992 in der Norderstedter Moorbekhalle, weil er – kein Witz – „Angst vor dem CCH“ hatte, wie er seinerzeit dem Abendblatt erzählte: „In Hamburg zu spielen, ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ich denke da an Bonny Tyler, für die ich 30 goldene Platten bekam. Als Bonny dann in der Großen Freiheit 36 spielte, kamen 350 Leute. Ich war völlig fertig. Mann, wenn mir das passiert, mache ich sofort Harakiri.“

So etwas passiert ihm nicht 27 Jahre später: Beachtliche 9500 Fans, darunter Bruce Darnell, der auf dem Bühnen-Catwalk mitfeiern darf („büschen mit Power, büschen mit Beat“), wollen seine „Mega“-Show in der Barclaycard Arena sehen. Und Bohlen und seine siebenköpfige Band nehmen den Auftaktsong „You Can Win If You Want“ als Motto: Wer wagt, gewinnt.

„Geronimo's Cadillac“, „Cheri Cheri Lady“ und „You're My Heart, You're My Soul

Die 60 Millionen Mal gekauften Modern-Talking-Hits „Geronimo's Cadillac“, „Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love)“, „Cheri Cheri Lady“ (in Tropical-Version), „Brother Louie“ und „You're My Heart, You're My Soul“ live zu präsentieren, ist ja ganz logisch. Das funktioniert, und sei es durch den ironischen Nostalgiecharme. Flammen und Rauch grillen den Sonnenbank-Pop an.

Die Bestuhlung im Innenraum ist jedenfalls überflüssig, die Halle steht nahezu durchgängig und animiert die Band, beim Kurvengröler „Seven Nation Army“ mit einzusteigen. Zur Belohnung gibt es die Modern-Talking-Songs als Zugabe noch einmal als Hitmix, eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt.

Juror Dieter Bohlen würde kein gutes Haar an Dieter Bohlen lassen

Aber Bohlen, der vor seinem Live-Comeback dieses Jahr seit 2003 Hunderte „DSDS“- und „Das Supertalent“-Kandidaten verbal abgefertigt hatte, stellt sich in dem 140 Minuten auf der Bühne auch risikofreudig seinem eigenen Recall mit Pietro Lombardis „Call My Name“ oder Mark Medlocks „Mamacita“, und da würde ein Juror Dieter Bohlen kein gutes blondes Haar am Sänger Dieter Bohlen lassen. Richtig absurd, aber deshalb auch schon wieder „geil“ (Dieter-Slang) ist das Medley von Bohlens „Schlagernummereinsen“ mit „Du kannst noch nicht mal richtig lügen“ (Andrea Berg), „Noch in 100.000 Jahren“ (DJ Ötzi), „Für Dich“ (Yvonne Catterfeld) und „Mein Herz“ (Beatrice Egli).

Nochmal: Dieter Bohlen singt Andrea Berg, DJ Ötzi, Yvonne Catterfeld und Beatrice Egli! Wer das erlebt hat, kann wirklich seinen Frieden mit Gott machen. Danach kommt nichts mehr im Leben.