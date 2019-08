Tötensen. Die Polizei hat am Sonntagmorgen auf einem Grundstück am Metzendorfer Weg in Rosengarten/Tötensen im Landkreis Harburg einen stark alkoholisierten Mann gestellt. Der 21 Jahre alte Münchner soll sich Zutritt zum durch Zäune gesicherten Grundstück verschafft haben und eine Fensterscheibe am Gebäude beschädigt haben. Nach Abendblatt-Informationen handelt es sich bei dem Haus um die Villa von Musiker, Musikproduzent und DSDS-Dauerjuror Dieter Bohlen.

Polizisten führen den Tatverdächtigen Am Rettungswagen vorbei in Krankenhaus.

Foto: TV Newskontor

Die Polizisten stellten bei dem Mann einen Alkoholwert von 2,66 Promille fest. Der 21-Jährige "benötigte aufgrund seiner starken Alkoholisierung und damit einhergehender gesundheitlicher Probleme eine medizinische Versorgung", teilte die Polizeiinspektion Harburg mit. Der Bayer wurde mit einem Rettungswagen in Begleitung der Polizei in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Bewohner des Hauses seien zum betroffenen Zeitpunkt nicht zuhause gewesen. In den vergangenen Jahren war die Villa von Dieter Bohlen mehrfach Ziel von Kriminiellen.