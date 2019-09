Hamburg. Irgendetwas stimmt nicht. Als der rechte der beiden Industrieroboter, die auf der Bühne zuvor Ahornbäume auf die Bühne gewuchtet und einen Mond an den Himmel gebannt haben, plötzlich erstarrt, begreift das Publikum sofort, dass etwas nicht so ist, wie es sein soll. Eine gute Stunde der Hamburger „Liliom“-Premiere von Kornél Mundruczó im Thalia Theater ist eben vorbei. Schließlich senkt sich die Containerwand, die in der Inszenierung Erdenleben und Totenreich trennt.

Intendant Joachim Lux betritt die Bühne und ringt um eine Erklärung, die es da noch nicht gibt. Die Roboter sind zentrale Elemente der Inszenierung, der Fortgang ungewiss. Es folgt eine Viertelstunde Zwangspause, doch dann geht es tatsächlich weiter. Das Premierenpublikum nimmt es gelassen und spendet wohlwollenden Extra-Applaus. „Na, da werden hier wohl doch keine Mitarbeiter abgeschafft“, scherzt jemand.

1500-Kilogramm-Maschine per Notknopf gestoppt

Es wäre ja doch irgendwie beruhigend gewesen, wenn die Technik sich in der Kunst als fehleranfällig erwiesen hätte. Während die Schauspieler des Thalia-Ensembles parallel eine absolute Glanzleistung abliefern. Tatsächlich hat aber nicht die in Monaten programmierte künstliche Intelligenz hier versagt, Ein Mitarbeiter hat versehentlich einen Notknopf betätigt, der die 1500-Kilogramm-Maschine sofort zum Stillstand brachte.

Die Roboter sind auf dem Vormarsch, man möchte sich aber gar nicht zu sehr mit ihnen befassen, denn in der Inszenierung des Ungarn steht ja Ferenc Molnárs überaus menschliche Vorstadtlegende im Zentrum. Die Premiere wurde bei den koproduzierenden Salzburger Festspielen uneinheitlich aufgenommen, aber auch wenn man sie nicht gesehen hat, erscheint das Erzählte an diesem Abend dicht, bildstark und aus einem Guss. Gegenüber den Errungenschaften des Industriezeitalters wirkt Jörg Pohl als Karussell-Schubser Liliom noch ein wenig mehr aus der Zeit gefallen. Dass er die Julie hier befummelt, missfällt seiner Chefin, Oda Thormeyers vom Leben gestählter Frau Muskat, die eine geheime Schwäche für den hartzarten Grobian hegt. Ein unheilvolles Dreieck bildet sich, das sich in grandios unerbittlichen Dialogen in der Enge eines Holzcontainers per Video-Leinwand ins vollends Tragische vergrößert.

Ein herausragend gespielter, sehenswerter Abend

Maja Schöne als bedingungslos liebende Julie hat nichts von einem armen, naiven Mädel. Dass sie – schwanger – bei dem arbeitslosen, bald kriminellen, bald grausam sich selbst tötenden Liliom bleibt, der ihr aus gesellschaftlicher „Kränkung“ heraus auch gerne mal eine langt, ist für sie konsequent. Klug die Idee, die Geschichte – wir leben schließlich im #Metoo-Zeitalter – im Fegefeuer zu beginnen, wo sich Liliom vor allerlei sexuell und sonst wie Nonkonformen erklären muss. Und wenn er dann, nachdenklich geworden, aus dem Zwischenreich doch noch einmal zurück auf die Erde darf, wo er Seil springend, aber im Herzen noch ungeläutert seiner Tochter Luise, im Wechsel gespielt von Mila Zoe Meier und Paula Karolina Stolze, begegnet, ist das tief berührend. Ein herausragend gespielter, sehenswerter Abend, der sich bei allem technischen Aufwand etwas zutiefst Menschliches und sehr Gegenwärtiges bewahrt.

