Hamburg. Wo hört einvernehmlicher Sex auf, und wo fängt eine sexuelle Nötigung oder gar Vergewaltigung an? Was eigentlich ein offenkundiger Sachverhalt wäre („Nein heißt Nein“), birgt in der Realität oft Probleme wie Beweisfähigkeit, Glaubwürdigkeit des Opfers wie des Täters. Sie treffen mitten ins sensible Herz der #MeToo-Debatte. Der kleine, feine Theaterabend „Nichts, was uns passiert“, den die junge Regisseurin Simone Geyer nach Bettina Wilperts erfolgreichem Debütroman in der Garage der Gaußstraße inszeniert hat, greift das Thema in seiner Komplexität als fesselndes Zweipersonenstück auf.

Ein Mann und eine Frau treffen sich. Dann läuft etwas schief, so viel ist klar, als zu Beginn per Video das soziale Umfeld zu Wort kommt. Fassungslosigkeit herrscht bei den feministischen Eltern von Anna. Glaubhaft versichert die Ex-Liebe von Jonas, dass er keinesfalls zur Gewalt fähig sei.

Zurück zum Anfang. Die beiden Mittdreißiger Anna und Jonas, gespielt von dem Jungdarsteller-Duo Rosa Thormeyer und Merlin Sandmeyer, erleben ein erstes Kennenlernen, führen halbernste Gespräche über russische Literatur. Anna hat ihren Magister abgeschlossen und ist genervt, weil Jonas alles besser weiß. Jonas promoviert und freut sich, dass er sich richtig gut mit Anna über Literatur austauschen kann. Sie sucht unverbindlichen Sex und den nicht nur bei ihm. Er findet sie irgendwie anziehend, aber auch ein bisschen verrückt.

Täter-Opfer-Umkehr steht im Raum

Schon hier deutet sich auf erschreckende Weise an, wie unterschiedlich Menschen ein und dieselbe Situation wahrnehmen und wie extrem sie aneinander vorbeireden können. Dass am Ende eine junge Frau eine Tat behauptet, der Mann sie jedoch bestreitet, offenbart eine moralische und gesellschaftspolitische Ambivalenz. Alles kann sich tatsächlich zugetragen haben – oder eben erfunden sein.

Zunächst einmal schlafen sie aber miteinander, was erst mal okay ist, aber auch nicht mehr. Zufällig treffen sie sich auf einer Party wieder, er im Orangenkostüm, sie als Zitrone. Sandmeyer greift zur E-Gitarre und singt „Roxanne“ von The Police, ein unendlich schönes, aber auch unglaublich trauriges Lied. Zum Bühnennebel gesellt sich der Alkohol, die Realität wird unscharf. Schließlich hat Anna einen Filmriss und erwacht wieder, als Jonas ihr die Hose auszieht. Was folgt, ist eine unausweichliche Abwärtsspirale. Sie sagt, er habe sie vergewaltigt, zeigt ihn allerdings erst nach zwei Monaten an, er hält daran fest, dass das Geschehene einvernehmlich war und sie zugestimmt habe. In beider Leben ist nichts mehr wie vorher.

Anna erlebt entwürdigende Befragungen und landet in der ihr verhassten Opfer-Rolle. Auch eine beklemmende Täter-Opfer-Umkehr steht im Raum. Ist Annas Lebenswandel nicht fragwürdig, ihr Rock zu kurz, hatte sie nicht zu viel getrunken? Seine Existenz ist auch ohne offizielles Urteil durch die bloße Mutmaßung privat und beruflich vernichtet.

Zuschauer bleibt bis zum Schluss hin- und hergerissen

In ihrer sehr genau gearbeiteten Inszenierung urteilt Simone Geyer nicht, sondern folgt dem Roman darin, die Unmöglichkeit eines Urteils, einer gültigen Wahrheit festzustellen. Auch der Zuschauer bleibt bis zum Schluss hin- und hergerissen, da es die Inszenierung schafft, Sympathie und Mitgefühl, aber auch Zweifel auf beide Figuren zu verteilen.

Merlin Sandmeyer gibt seinem Jonas eine sanfte Ichbezogenheit, in die sich eine große Portion Unschuld mischt. Anna verströmt bei Rosa Thormeyer einen Lebenshunger, der urplötzlich ausgebremst und von einem Grauschleier der Depression verhängt wird. Beide Darsteller machen ihre Sache herausragend.

Die von Simone Geyer und Hannah Stollmayer gefertigte Bühnenfassung konzentriert sich sehr genau auf die Schmerzpunkte der Beziehung. Die Sprache zielt nicht auf Effekte, sondern auf eine Klarheit bei aller Unerbittlichkeit. „War das wirklich eine Vergewaltigung?“, fragt sich Rosa Thormeyers Anna. „Ich habe mir das immer ganz anders vorgestellt, ein Mann, der einen auf dem Nachhauseweg überfällt, aber doch keiner, den man kennt.“ Auch bei ihr spürt man den Restzweifel.

Schnörkelloser Theaterabend, der Misstrauen in einfache Schlussfolgerungen lehrt

Die Regisseurin setzt gekonnt auf Spiel und Interaktion und dynamische, im Gaußstraßen-Hof gefilmte Live-Videos, die den Charakter des Dokumentarischen verstärken. Klug kombiniert sie diese mit poetischen Momenten. Es ist ein Glück, dass der Nachwuchs in der Reihe „Junge Regie“ am Thalia regelmäßig die Möglichkeit bekommt, sich auszuprobieren. Geyer, die als Regieassistentin unter anderem mit Antú Romero Nunes und Johan Simons gearbeitet hat, hatte mit „Das Nirvana Baby“ bereits eine erste Arbeit im Nachtasyl gezeigt.

„Nichts, was uns passiert“ ist ein schnörkelloser Theaterabend, der Misstrauen in einfache Schlussfolgerungen lehrt. Die geballte Gips-Faust auf der Bühne wirkt wie eine Mahnung, den schwierigen Kampf um die Wahrheit immer wieder neu auszufechten.

„Nichts, was uns passiert“ wieder am 24.2., 8.3., 5.4., jew. 19.00, Thalia/Gaußstraße (Garage), Karten unter Telefon 32 81 44 44