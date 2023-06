Startenor Jonas Kaufmann wird Intendant der Tiroler Festspiele

Wien. Der Startenor Jonas Kaufmann (53) übernimmt die Leitung der Festspiele Erl in Österreich. Der deutsch-österreichische Sänger, der kürzlich noch in Hamburg aufgetreten war, folgt im September 2024 als Intendant auf Bernd Loebe.

Das gab das Tiroler Konzert- und Opernfestival am Freitag in Wien bei einer Pressekonferenz bekannt. Der aus München stammende Kaufmann habe sich mit seinem Enthusiasmus und seinem Konzept gegen 42 andere Bewerber durchgesetzt, hieß es von der Jury.

Kaufmann: Neue Aufgabe bedeutet nicht Ende Sängerkarriere

Im Interview mit dem Hamburger Abendblatt hatte er kürzlich auf die Frage, ob er mit seinen 53 Jahren über eine Anschlussverwendung als Dirigent oder als Regisseur oder als Intendant nachdenke, geantwortet: "Einerseits ist es sicher so, dass man ab dem Moment, in dem man eine andere Tätigkeit in Betracht zieht, vielleicht signalisiert: Der spürt etwas, was wir vielleicht noch nicht hören, was aber demnächst Realität ist. Da muss man schon etwas vorsichtig sein. Andererseits würde mich sowohl der Beruf des Dirigenten als auch der des Intendanten reizen."

Kaufmann betonte, dass die neue Aufgabe ab nächstem Jahr nicht das Ende seiner Sängerkarriere bedeute. „Ich habe nicht das Gefühl, dass ich abtreten sollte, und ich will das auch nicht“, sagte er. „Es wird eine zusätzliche Karriere sein, keine alternative.“ Kaufmann kündigte an, dass er in Erl auch selbst auf der Bühne stehen werde, wenn auch nicht in jeder Saison.

Im kommenden Juli stehen in Erl unter anderem Richard Wagners Opern „Götterdämmerung“ und „Siegfried“ sowie Engelbert Humperdincks „Königskinder“ auf dem Programm.

Jonas Kaufmann folgt in Tirol auf Bernd Loebe

Bernd Loebe, der Intendant der Oper Frankfurt, leitete seit 2019 zusätzlich die Festspiele in Erl. Er führte das Festival in ruhigere Bahnen, nachdem dessen Gründer, Dirigent und Regisseur Gustav Kuhn wegen Vorwürfen sexueller Belästigung zurückgetreten war. Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Kuhn wurden inzwischen eingestellt.

