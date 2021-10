Eine Frau betrachtet in der Hamburger Kunsthalle in der Ausstellung "Meistens grundiere ich mit Kreide – Emil Noldes Maltechnik" die Werke "Im Hafen von Alexandrien" (l-r), "Die Bekehrung" und "Der Tod in der Wüste" von Emil Nolde. Parallel zeigt das Bucerius Kunst Forum die Schau "Nolde und der Norden".