Neue Ausgabe der Hamburger Museumswelt: Weltbilder

Hamburg. Liebe Leserinnen und Leser, es wird wohl noch eine Weile dauern, bis sich ein Besuch einer Ausstellung wieder unbeschwert genießen lässt. Die leider kurzen Öffnungsperioden der jüngeren Vergangenheit wecken jedoch Hoffnung. Das Publikum hat die Museen und Ausstellungshäuser nicht vergessen und zeigt großes Vertrauen in die nun schon bewährten und gelernten Hygienekonzepte der Häuser.

Sobald eine Ausstellung zu sehen ist, sind auch die Besucher da. Mit ihrem Entdeckergeist und ihrem Enthusiasmus. Das ist schön und macht den Ausstellungsmachern Mut, die sich auch in diesem Jahr von einer Planungsunsicherheit zur nächsten hangeln müssen.

Zum Glück konnte ein Großteil der Schauen, die bislang kaum ein Publikum finden durften, verlängert werden. Bis in den Spätsommer und Herbst bestehen also Chancen, viele wunderbare sehenswerte Hamburger Ausstellungen zu besuchen. Und dabei Hamburgs koloniale Vergangenheit in „Grenzenlos. Kolonialismus, Industrie und Widerstand“ im Museum der Arbeit“ zu erkunden.

Oder die großartige Schau „Serien. Druckgraphik von Warhol bis Wool“ in der Hamburger Kunsthalle zu bestaunen. Es gibt viele Gelegenheiten, in Themen, Formen und Handschriften – Weltbilder – einzutauchen.

( asti )