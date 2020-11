Hamburg. "Neue Normalität“, das üble Etikett für diese Dinge, das nervt. Denn trotz aller tapferen Selbstbeschwindelung ist es weder total neu noch auch nur ansatzweise normal, dass ein komplettes Orchester 2073 leere Plätze anspielt und sich damit arrangiert.

Da der Große Saal der Elbphilharmonie auch weitere Wochen ein schalltoter, publikumsloser Raum sein soll, trostpflasterte das NDR-Orchester am Freitag dort immerhin ein Live-Stream-Konzert in den Rest der Welt. Und das mit einem delikat zusammengestellten Programm, das so gar nicht nach zerknirschter Besetzungsgrößen-Notwehr klang.

Anblick von Orchester und Saal passt nicht zum Höreindruck

Obwohl, was man den Ausführenden natürlich nicht vorwerfen kann, gerade der Anblick von Orchester und Saal nicht zum digital ins Haus gelieferten und zurechtgestutzten Höreindruck passt. Raumklang-Charisma bleibt nun mal Raumklang-Charisma.

Doch weil dieses Orchester und der nicht zum eitlen method conducting tendierende Järvi sich kennen und mögen, blieb am Ende, als eine Musikerin in den Ersten Geigen nach einem Augenkontakt im Saal suchte, neben dieser Sehnsucht nach dem normaleren Normal auch das Gefühl, einige Repertoire-Wissenslücken geschlossen zu haben.

„Le Tombeau de Couperin“ mit vielen schön ausbalancierten Bläser-Soli

Vier feinsinnige Franzosen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden gegeben, ein Komponisten-Quartett für Gourmets, denn einzig Ravels „Le Tombeau de Couperin“ ist hierzulande halbwegs bekannt und lief deswegen wohl auch am geschmeidigsten durch, mit vielen schön ausbalancierten Bläser-Soli und einer aufmerksam entspannten Grundstimmung.

Järvi hatte gut vorgeprobt; schon Poulencs fein am Klischee vorbeigebaute Sinfonietta von 1948 zeigte ein Tutti, das dieser diskret funkelnden Musik die Luft zum Wirken ließ, das nicht verkrampfte und nichts verklumpte. Sehenswert war die coole Arbeitsplatz-Werkseinstellung von Järvi, der konsequent verschmitzt lächelnd beobachtete, was vor seinem Pult passierte, weil er es nicht drastisch einforderte.

Mendelssohns Hochzeitsmarsch kurz touchiert

Die zweite Sinfonietta – diesmal von Albert Roussel, gut ein Jahrzehnt jünger als Poulencs, dafür aber deutlich eigener war eine smarte Überleitung zum klar speziellsten Viertel des Abends. Jacques Iberts „Divertissement“, als circensische Boulevardtheater-Musik in die wilden 1920er hineinkomponiert, gönnte sich sehr viele Pointen und collagierte fröhlich kreuz und quer Zitate.

Da wurde Mendelssohns Hochzeitsmarsch kurz touchiert, während einer Walzer-Szene kommt das Klavier komplett aus dem Takt und hämmert Nonsens dazwischen, bevor eine Slapstick-Militärparade durch die Partitur torkelt und das Durcheinander am Ende von einer Trillerpfeife zur Ordnung gerufen werden muss. Järvi hielt all das effektsicher in der Spur, mit erstaunlichem Ernst und reichlich Spaß.

Das Konzert ist auf www.elbphilharmonie.de und in der NEO App abrufbar.

