Hamburg. Von einer guten Seite der Pandemie zu sprechen falle ihr schwer, sagt Carolin Löher. Aber als Öffentlichkeits- und Social-Media-Beauftragte des Literaturhauses stellt sie fest: „Dieser Stillstand hat vieles durchgerüttelt, auf einmal war da die Notwendigkeit, jetzt – und nicht eines Tages, wenn mal Zeit ist – etwas zu machen.“ Corona habe das Team um Literaturhaus-Leiter Rainer Moritz mit der Frage konfrontiert: Was sehen wir als unsere Aufgabe an?

Mit Blick auf die aktuellen Programmjustierungen lässt sich sagen: Das Literaturhaus treibt derzeit seine Angebote besonders im Digitalen voran. Das ist wenig überraschend in Zeiten von Lockdowns und Abstandsregeln. Allerdings ist dem Literaturhaus stärker als vergleichbaren Institutionen anzumerken, dass es von der herkömmlichen Onlinelesung wegwill.

Kernstück der neuen Angebote findet ganz im Netz statt

„Einfach das Gleiche auf der Bühne zu machen, was man bei einer Saalveranstaltung tut, funktioniert selten“, erklärt Löher. So wurden dann im Frühjahr nach dem ersten Toresschluss aus der etablierten Reihe „Gemischtes Doppel“ digital statt eines 90-Minuten-Bücher-Defilees kleine Clips mit Empfehlungen. Auch ein Schreibwettbewerb für alle Altersgruppen gab es im Mai, es müsse „nicht immer das neueste digitale Tool sein“.

Carolin Löher (35) arbeitet seit 2016 im Literaturhaus.

Aber das Kernstück der neuen Angebote findet ganz im Netz statt: Das interaktive Gesprächsformat „Zugabe!“ sei, so Löher, bewusst erst im Juni gestartet, als der erste Lockdown endete. Die vom Literaturhaus moderierte Gesprächsrunde per Videokonferenz bietet die Chance, mit Autoren über deren Lesungen hinaus in Kontakt zu treten.

Carolin Löher: „Bei unseren Veranstaltungen ist für Publikumsfragen meistens kein Raum. Beim Videokonferenzformat begegnen sich Leser und Autorinnen und Autoren auf Augenhöhe, weil alle im Bild sind und miteinander sprechen. Eine Ergänzung, die wir weiterführen, auch wenn sich im Literaturhaus eines Tages wieder 140 Menschen tummeln.“

Literaturquiz-Veranstaltungen auf Instagram

Neben den heutigen Standards wie Podcast („Next Book Please“, gemeinsam mit dem Abendblatt), Newsletter und Facebook sind zuletzt Literaturquiz-Veranstaltungen auf Instagram dazugekommen. Mit dem Projekt „Gedankenflieger“ sind digitale Fortbildungen geplant, unter Umständen wird hin und wieder ein ausländischer Autor zugeschaltet. Anfang 2021 soll es zudem ein Interviewformat mit Autoren geben und, zumindest bei ausgewählten Veranstaltungen, auch über die Pandemie hinaus Streaming-Tickets für die Leseabende am Schwanenwik.

Angesichts verknappter Platzangebote gab es diese Tickets zuletzt immer – mit „variierendem Zuspruch“, wie Löher sagt. „In den seltensten Fällen setzt man sich zu Hause hin, steht 90 Minuten nicht auf, trotzdem ist das der Vorteil: Man braucht keinen Babysitter, ist keinem Infektionsrisiko ausgesetzt und bestimmt die Anfangszeit selbst. Mit einem Ticket lässt sich der Stream bis zu 72 Stunden nutzen, anhalten, vor- und zurückspulen.“

Carolin Löher verweist bei allen Neuerungen – „viele Dinge werden 2021 anders stattfinden als 2019“ – darauf, „dass sich an den Grundsätzen nicht so viel verändert“. Digital sei nicht an sich „modern“; es sei, so Löher, interessanter, den Begriff „modern“ nicht technisch zu sehen, „sondern auch mit Blick auf den Diskurs über Diversität“.

„Zugabe!“ mit Anna Katharina Hahn am 19.11., 20.30 Uhr, Infos: www.literaturhaus-hamburg.de