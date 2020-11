Lübeck. Es war wie nie zuvor und wird hoffentlich auch nie wieder so werden. Gestern sind die 62. Nordischen Filmtage in Lübeck zu Ende gegangen. Die Preisverleihung konnte zwar wie gewohnt im Theater Lübeck über die Bühne gehen. Sie wurde aber vorab und ohne Publikum aufgezeichnet. Die Preisträger wurden in Form von Videobotschaften zugeschaltet. Überhaupt fand das gesamte Festival nur als Online-Version statt.

Auch das war neu: Zum ersten Mal ging die renommierteste Auszeichnung des Festivals, der mit 12.500 Euro dotierte NDR Filmpreis, an einen Film aus Lettland. Gewonnen hat ihn „Die Grube“ von der Regisseurin Dace Puce. Der Publikumspreis der „Lübecker Nachrichten“ ging nach Finnland. Diese Ehrung ging an „Der Waldriese“ von Ville Jankeri. Mit dem Festival endete in Lübeck auch eine Ära. Mehr als 40 Jahre hat Linde Fröhlich für das Festival in verschiedenen Funktionen gearbeitet. Nun hört die 66 Jahre alte künstlerische Leiterin auf. Ihr Nachfolger ist Thomas Hailer, der im kommenden Jahr hoffentlich wieder Zuschauer vor den Kino-Leinwänden begrüßen kann.

Hamburger Abendblatt: Waren Sie in den vergangenen Tagen in Festivalstimmung?

Linde Fröhlich: Es war merkwürdig. Alles war so weit weg. Wenn man durch die Stadt geht und vor dem geschlossenen Kino steht, ist das schon traurig. Es fehlten auch die Menschen, die die Mühlenstraße auf- und abströmten.

Konnten sie irgendwelche Gäste begrüßen?

Linde Fröhlich: Nein. Dabei hatten sich ganz viele angekündigt. Bis Anfang September waren wir auch noch optimistisch. Dann mussten wir wegen der Restriktionen und Quarantäneregelungen eine Absage nach der anderen verschicken. Es gab ja auch kaum noch Flüge. Wir haben versucht, wenigstens das Team für den Eröffnungsfilm noch hierher zu bekommen und hatten dafür auch schon alles mit dem Gesundheitsamt besprochen. Vergeblich. Wir haben sehr viel vorbereitet, aber am nächsten Tag war immer alles wieder anders. Es war sehr viel Arbeit

Sie haben den Wettbewerb seit 2001 betreut, arbeiten aber doch schon länger für das Festival, oder?

Linde Fröhlich: Meine ersten Nordischen Filmtage waren 1979, damals habe ich das Kinder- und Jugendprogramm gemacht.

Und was wollen Sie in Zukunft machen?

Linde Fröhlich: Nicht Strümpfe stricken. Ich habe all diese Zeit gearbeitet und kann mir noch gar nicht so richtig vorstellen, das nicht mehr zu tun. Ein Festivaljob ist eigentlich eine Ganzjahresangelegenheit. Man muss sich die Festivals aussuchen, die man besucht und die Leute mit denen man dort spricht. Insofern war dieses Jahr schon eine gute Übung, weil man ja fast nirgendwo hinfahren konnte. Ich war noch auf der Berlinale und im August in Haugesund, da waren wir ein kleiner, verwegener Haufen.

Gibt es einen Film, der Sie für das Kino angefixt hat?

Linde Fröhlich: Als ich noch zur Schule ging, wurde einmal pro Woche nachmittags ein Film gezeigt. Der Eintritt kostete 50 Pfennig. Da liefen dann so schöne Werke wie der Lassie-Film „Heimweh“.

Was machen Sie nächstes Jahr Anfang November?

Linde Fröhlich: Nachgucken, ob die Nordischen Filmtage wieder im Kino laufen.