Kaltenkirchen/Lübeck. Knapp drei Jahre ist es her, dass der Schauspieler Ilja Richter in Kaltenkirchen nach den Spuren seines Vaters Georg gesucht hat. Stets war ein Kamerateam dabei, als er über das Gelände der KZ-Gedenkstätte ging und auf dem einstigen Appellplatz stehen blieb, auf dem die SS die Häftlinge in dünner Kleidung im eisigen Winter 1944/45 antreten ließ. „Da war mein Vater auch dabei“, sagte Ilja Richter in die Kamera. Bei seinem Besuch entstand ein Film, der jetzt erstmals in der Öffentlichkeit zu sehen ist. Noch bis zum Sonntag kann „Spot aus – Licht an für Georg Richter“ bei den Nordischen Filmtagen im Internet gestreamt werden.

Der Titel erinnert an eine Fernsehsendung, die Ilja Richter in den 70er-Jahren berühmt gemacht hat. „Licht aus – Spot an!“ hieß es stets, wenn ein Promi bei „Disco“ auf die Bühne ging. Ilja Richter erarbeitete sich den Ruf des stets heiteren Moderators, der auf Wunsch seines Vaters die Familiengeschichte in der Öffentlichkeit bis zu dessen Tod nie erzählen durfte. Der Kommunist und Widerstandskämpfer Georg Richter überlebte neuneinhalb Jahre Haft in mehreren Konzentrationslagern, bis er nach dem Abtransport aus Kaltenkirchen ins Lager Wöbbelin befreit wurde. Die Öffentlichkeit, erst recht nicht die Fans seines berühmten Sohns, sollten davon erfahren.

Filmteam begleitete den Schauspieler

Der Historiker der KZ-Gedenkstätte in Kaltenkirchen, Thomas Käpernick, entdeckte, dass der einstige Häftling Georg Richter der Vater von Ilja war, der nach seiner „Disco“-Zeit eine Karriere als ernstzunehmender Schauspieler aufbaute. Käpernick nahm Kontakt zu der Filmregisseurin Quinka Stoehr auf, die mit neun Studenten der Uni Flensburg das Filmprojekt im Masterstudiengang Kultur-Sprache-Medien realisierte. Der Film ist 20 Minuten lang und besteht weitgehend aus Interview-Passagen mit Ilja Richter, die 2017 gedreht wurden.

Das Filmteam begleitete den damals 65-Jährigen bei seinen Besuchen in den Lagern Kaltenkirchen und Neuengamme, waren dabei, als er die Akten über seinen Vater sichtete und als er tief berührt realisiert, wie sehr Georg Richter gelitten hatte. „Sie bringen mich meinem Vater ganz nahe“, sagt Ilja Richter in einer Sequenz.

Arbeiten für Hitlers „Wunderwaffen“

Vor den Forschungen von Thomas Käpernick habe er nicht gewusst, dass sein Vater auch in Kaltenkirchen inhaftiert war und dort gemeinsam mit 500 anderen Häftlingen auf dem Flugplatz der Wehrmacht eine neue Start- und Landebahn für die neuen Düsenflugzeuge bauen musste, die als Hitlers „Wunderwaffen“ zur Wende im längst verlorenen Zweiten Weltkrieg führen sollten.

Von Thomas Käpernick erfuhr Ilja Richter auch von einem ungewöhnlichen Brief, den sein Vater aus dem Lager in Kaltenkirchen nach Hause schickte. Darin bat er um ein Französisch-Lehrbuch und ein Wörterbuch, um sich besser mit den anderen Häftlingen verständigen zu können. Georg Richter erlitt schwere Verletzungen, als ihn in Neuengamme ein Wachmann schlug und er vor eine Lore stürzte. Doch dieser Unfall führte möglicherweise dazu, dass Georg Richter überlebte. Ein Lagerarzt stellte fest, dass er gesundheitlich nicht mehr in der Lage war, in einer Strafkompanie zu arbeiten.

Viel Prügel, wenig Essen, Arbeit von morgens bis abends“

Als Ilja Richter 2017 für die Dreharbeiten nach Kaltenkirchen reiste, war er auch in der Waldorfschule zu Gast, in der er über die Vergangenheit seiner Familie sprach. 150 Menschen besuchten die Veranstaltung. Damals zitierte Ilja Richter aus einem Brief seines Vaters. „Viel Prügel, wenig Essen, Arbeit von morgens bis abends“, schrieb der inhaftierte Kommunist über seinen Alltag.

Georg Richter wollte über seine Haft nicht öffentlich sprechen.

Foto: HA

Als Georg Richter nach der Befreiung nach Berlin zurückkehrte und eine Jüdin heiratete, gehörte die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Eltern dazu. „Mein Vater war ein Optimist, ein wirklich ehrlicher Typ“, sagt Richter. Er habe oft und gerne über seine Vergangenheit erzählt. „Schon mit neun oder zehn Jahren war es für mich und meine Geschwister ganz selbstverständlich, dass Papa im KZ und davor im Zuchthaus gewesen war. Wir sind damit aufgewachsen.“ Auch für die Mutter, die mit gefälschter Identität die NS-Zeit überlebte, war das Thema kein Tabu.

Als sein Vater noch lebte, sollte die Vergangenheit der Familie jedoch nicht nach außen getragen werden, sagte Ilja Richter damals. „Verfolgte, wie damals meine Mutter und mein Vater, führten ein Leben, das von Angst geprägt war.“ Erst nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1979 begann er, die Familiengeschichte öffentlich aufzuarbeiten und schrieb Bücher über das deutsche Judentum.

Die Nordischen Filmtage Lübeck zeigen den Film „Spot aus - Licht an für Georg Richter. Auf Spurensuche mit seinem Sohn Ilja“ online. Zum Preis ab sieben Euro kann der Film unter https://nordische-filmtage.culturebase.org/ mit zwei anderen bis zum 11. November gestreamt werden.