Hamburg. Er stand nie in der ersten Reihe und nur einmal auf der Bühne, Silvester 2001. Ohne ihn gäbe es das Hansa-Theater vermutlich gar nicht mehr. Deutschlands ältestes Varieté am Steindamm ist in diesem Winterhalbjahr geschlossen – wie zwischen 2002 und 2009. Da wurde es auf Initiative des Hamburger Abendblatts wiedereröffnet. Peter Baldermann hatte das Haus sieben Jahre lang intakt gehalten und maßgeblich dazu beigetragen, den nostalgischen Charme des Theaters zu bewahren.

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der langjährige Hansa-Geschäftsführer nach längerer schwerer Krankheit im 75. Lebensjahr gestorben, er galt als der gute Geist des 126 Jahre alten Theaters. „Er war ein hanseatischer Kaufmann, wie er im Buche steht, bei ihm zählte noch der Handschlag“, sagt Thomas Collien. Der Chef des St. Paul Theaters und sein Kompagnon Ulrich Waller hatten sich mit Baldermann vor elf Jahren darauf geeinigt, das Hansa als Mieter mit neuem alten Programm wieder zu bespielen.

Der Schwiegersohn der früheren Varieté-Chefin Telse Grell legte gern selbst mit Hand an, wenn es galt, im Foyer das Messinggeländer zu putzen oder im Saal die Lämpchen und Tischchen. Der gelernte Hotel- und Restaurantfachmann, der als Aushilfskellner im Hansa-Theater angefangen hatte, verstand sich immer als Teamplayer und Dienstleister, obwohl er primär für die Finanzen zuständig war. Und fiel jemand aus, gab Baldermann im schwarzen Anzug den Platzanweiser.

Mit Ehefrau Gisela, bis Ende 2001 Programmgestalterin vom Hansa, wohnte Baldermann gleich in der Nähe des Theaters in St. Georg, am Wochenende dann im Familienhaus in Escheburg im Kreis Herzogtum-Lauenburg.

Das größte Glücksgefühl aber empfand er in einem vollen Hansa-Theater: „Wenn ich sehe, wie die Gäste zufrieden schnattern ,Das war ja prima heute Abend‘ – das ist toll, das ist meine Welt“, beschrieb es Baldermann mal.