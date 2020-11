Hamburg. Bevor Ende Januar 2021 der neue Erzählungsband „Erste Person Singular“ erscheint, gibt es jetzt eine voluminöse Lektüre-Überbrückung für die Fangemeinde. Haruki Murakamis Roman „Die Chroniken des Aufziehvogels“ erscheint erstmals in einer Komplett-Version. Tatsache: Der dicke, im japanischen Original 1994 und 1995 in drei Bänden erschienene Existenzialismus-Schinken war auf Deutsch zunächst in einer abgespeckten Version zu lesen. „Mr. Aufziehvogel“ kam hierzulande 1998 heraus, als Übertragung aus dem amerikanischen Englisch.

Die Übersetzer Giovanni und Ditte Bandini bedienten sich des von dem Japanologen Jay Rubin stellenweise deutlich gekürzten Textes. „The Wind-Up Bird Chronicle“ hatte im Deutschen knapp 750 Seiten. Wenn man die nun mit der neuen Ausgabe mit ihren 1000 Seiten vergleicht, wird deutlich, um wie viel umfangreicher der Originaltext war, und die Entscheidung, jenen so deutlich zu verfremden, erscheint durchaus fragwürdig. Die erzählerischen Ausschweifungen wurden in der Annahme, diese Kürzungen seien unter Umständen leserfreundlich, eingedampft. Dabei sollte man Murakami-Leserinnen und -Leser doch nun wirklich nie unterschätzen.

Typisch modelliertes Murakami-Universum

Genau diesen schenkt Murakamis deutscher Verlag nun die von der mittlerweile etatmäßigen Murakami-Übersetzerin Ursula Gräfe besorgte zweite Übertragung. „Neue“ Kapitel oder auch nur bislang unterschlagene Stellen, die zwar nicht ausschlaggebend für die Handlung sind, aber doch keineswegs verzichtbar – für Fans und Philologen dürfte es von höchstem Interesse sein, beide Versionen der gleichen Geschichte nun nebeneinanderzulegen und außerdem zu vergleichen, wie sprachliche Nuancen aus jeder Übersetzung aus einer anderen Sprache eine je eigene Interpretation des Ursprungstextes machen.

Und alle, also auch die Erstleser, tauchen nun ein in das typisch modellierte Murakami-Universum, in dem mysteriöse Dinge geschehen und einzig das Magische in der Lage ist, den Menschen zu einem neuen Verständnis seiner selbst zu führen.

Mehr als ein halbes Jahrhundert japanischer Geschichte

„Die Chroniken des Aufziehvogels“ entblättert mehr als ein halbes Jahrhundert japanischer Geschichte und reicht vom schmerzlichen Kapitel der japanischen Besetzung der Mandschurei bis in das moderne Japan der 1980er-Jahre. Jenes geschichtsgesättigte Setting ist nicht unwichtig für die Atmosphäre des Romans, in dem sowohl die Wirkmacht der großen geschichtlichen Brüche auf persönliche Lebensläufe eine Rolle spielt wie der Druck der Leistungsgesellschaft. Der Kern des Geschehens ist neben allen Einschüben (die Erlebnisse Leutnant Mamiyas bei den Mongolen!) aber das Erleben des 30 Jahre alten arbeitslosen Juristen Toru Okada. Der spürt den flirrenden Stillstand des kapitalistischen Alltags in sich, vor allem aber den Verlust seiner Ehefrau Kumiko, die eines Tages einfach verschwindet.

Es treten andere Frauen in sein Leben: robuste Teenagerinnen, Prostituierte, Esoterikerinnen mit übersinnlichen Fähigkeiten. Von Toru Okadas beinah alltäglichen Abenteuern erzählt Murakami mit der für ihn so charakteristischen ruhigen Erzählerhand. Am Ende lernen wir: Das Unbewusste ist wie ein tiefer Brunnen, in den jeder von Zeit zu Zeit hinabsteigen muss.

Haruki Murakami: „Die Chroniken des Aufziehvogels“. Übers. v. Ursula Gräfe. Dumont. 1004 S., 34 Euro