Museumswelt 2020: Lesen Sie hier die besondere Doppelausgabe

Hamburg. Besondere Zeiten erfordern besondere Ideen und Konzepte. Das haben Hamburgs Museen in den vergangenen sechs Monaten eindrucksvoll gezeigt. Die plötzliche Schließung nach Ausbruch der Corona-Pandemie Mitte März stellte alle Museen und deren Mitarbeiter vor enorme Herausforderungen, bot aber zugleich die Möglichkeit, die bisherige Arbeit zu überdenken und nach neuen Perspektiven zu suchen.

Auf einmal spielten digitale Angebote eine viel größere Rolle als je zuvor, zugleich wuchs aber das Bewusstsein für den besonderen Wert, den die Begegnung mit den Originalen vor Ort für die Besucher besitzt. Inzwischen sind die Häuser wieder geöffnet, doch in der „neuen Normalität“ ist vieles anders, als wir es bis vor Kurzem gewöhnt waren.

Auch diese „Museumswelt“, die Sie hier als pdf herunterladen können, unterscheidet sich von den üblichen Ausgaben. Da die Mai-Ausgabe aufgrund der damals noch unsicheren Situation nicht erscheinen konnte, haben wir uns entschlossen, den Umfang für das August-Heft zu verdoppeln.

Das bietet uns die einmalige Chance, so umfangreich und vielschichtig wie nie zuvor über das zu berichten, was in Hamburgs Museen geschah und geschieht, mit einen Rundtischgespräch, Interviews, Hintergrundgeschichten und Reportagen. Und natürlich stellen wir Ihnen auch wieder vor, was Sie im Herbst an neuen Ausstellungen und Veranstaltungen erwartet.

Und in der neuen Ausgabe erfahren Sie auch, was Sie von der Museumswelt halten. Die Ergebnisse der großen Umfrage liegen vor.