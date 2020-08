Eine Frau fotografiert ein von seiner Echtheit her umstrittenes Van-Gogh-Gemälde, welches vom Auktionshaus Dechow in Hamburg versteigert werden soll. Das Mindestgebot für das Gemälde mit dem Titel "Die Mühle von Wijk" liegt bei 500.000 Euro.

Auktion mit Schönheitsfehler: Höchste Instanz in Fragen um den Maler erkennt das Bild nicht als Original an. Was dahintersteckt.