Literatur Ein deftiges Ehedrama, das in New York spielt

Sprachen wir von Amerika? Sicher. Man spricht gezwungenermaßen immer irgendwann vom Land jenseits des Ozeans, den manche den Großen Teich nennen. Von dort, dem Ort, wo es so speziell Schöne und Reiche gibt wie nirgendwo sonst, stammt der Roman „Fleishman steckt in Schwierigkeiten“ (dtv, 24 Euro). Seine Autorin Taffy Brodesser-Akner ist Journalistin und für ihre zart-harten Promi-Porträts berühmt. In ihrem literarischen Debüt geht es nicht um berühmte, aber stinkreiche Manhattan-Leute. Und insbesondere um den Leberspezialisten Toby Fleishman (Jahreseinkommen: 250.000 Dollar), der in den Augen seiner Frau Rachel, einer Künstleragentin und Einkommensmillionärin, zu wenig ambitioniert ist.