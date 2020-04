Deutschland und Amerika in zwei neuen Büchern

Hamburg. Mindestens die Story „Oktoberfest“ ist vielen Leserinnen und Lesern ein Begriff. Wer sie nicht kennt, dem sei gesagt: Der US-amerikanische Schriftsteller Thomas Wolfe war der Germanophilste unter seinen Landsleuten. Zwischen 1926 und 1936 reiste Wolfe sechsmal aus New York nach Übersee. Acht Monate verbrachte er insgesamt in Deutschland, bereiste München, Berlin, Bremen, Hamburg und viele andere größere und kleinere Städte. Er mochte die Deutschen, ihr Bier und ihre Städte. Vor dem ersten Besuch – aus Paris kommend überquerte er bei Straßburg den Rhein und fuhr als Erstes nach Stuttgart – schrieb er in einem Brief: „Ich glaube, ich werde ihre hässlich-kraftvolle Sprache mögen, weil sie damit bauen wie ein Kind mit Bauklötzen und weil ihre Städte Spielzeugstädte sind.“

Das Alte, das Idyllische, das Romantische – auch vor knapp 100 Jahren übte dies seinen Reiz auf den Gast aus der Neuen Welt aus. Der Manesse-Verlag veröffentlicht nun Wolfes Reiseberichte in einer neuen Zusammenstellung. „Eine Deutschlandreise“ (25 Euro) versammelt literarische Texte wie „Oktoberfest“ und „Nun will ich Ihnen was sagen“, Tagebucheinträge, Notizen und Briefe – Letztere teils in Erst- und Neuübersetzung. Wolfes Aufzeichnungen sind scharfsichtig, humorvoll und wertvolle historische Zeugnisse. Das Schicksal wollte es, dass Wolfes letzte Reise in das Jahr 1936 fiel. Olympia in Berlin, der „Dark Messiah“ (Wolfe über Hitler) und deutscher Rassenwahn und Massenpsychose: Seine Liebe zu Germany wurde auf eine Probe gestellt. Kühl registrierte er die Verirrungen des machthungrigen Landes. Wolfe starb 1938 im Alter von nicht einmal 38 Jahren. Was Deutschland an Scheußlichkeiten über die Welt brachte, sollte er nie erfahren.

Die umgekehrte Perspektive bietet Daniel C. Schmidts Buch „This Is America“ (Aufbau Verlag, 18 Euro). Dort blickt ein Deutscher auf Amerika. Nicht in (gar nicht) grauer Vergangenheit wie im Falle des historischen Wolfe-Unterfangens, sondern heute. Dass auch dieses Amerika Scheußlichkeiten, wenn auch weniger monströser Natur, hervorbringt, steht in diesem klugen und erhellenden Reportageband implizit auf jeder Seite. Der 1984 geborene Journalist Schmidt berichtet seit 2016 aus den Vereinigten Staaten und hat seitdem laut Eigenaussage 38 Bundesstaaten bereist. Man kann nun mit Fug und Recht sagen, dass sich jede seiner Geschichten um Donald Trump dreht, jenen irrlichternden Präsidenten, der auch derzeit in der Coronakrise mit großer Geste egomanische Deformierungen der Weltwahrnehmung mit verantwortungsvoller Politik verwechselt.

Schmidt untersucht und kommentiert den Widerhall, den die Politik dieses absurdesten aller US-Präsidenten produziert hat und weiterhin produziert. In jenen stark essayistischen Passagen wird das Phänomen Trump noch einmal pointiert erklärt. Noch wichtiger indes sind die Porträts der vielen Menschen, die der geschliffen formulierende Autor und sensibel beobachtende Schmidt auf seinen Reisen traf: Sie ergeben das Porträt eines widersprüchlichen Landes. Ihnen allen, ob sie nun Trumpanhänger sind oder nicht, tritt Schmidt unvoreingenommen gegenüber – besonders das gibt den Stücken Wahrhaftigkeit. Im besten Stück des Bandes, „Zwei Mütter“, erzählt Schmidt von der gegenwärtig schwärzesten Seite des amerikanischen Traumes: der Opiumkrise. Es ist ein dichter Text, der viel darüber aussagt, was es heißt, heute in Amerika zu leben. Demnächst wird wieder gewählt; dieses Buch ist eine glänzende Vorbereitung auf weiteres Unheil – oder die Erlösung.