Hamburg. Das Duo Alma Hoppe ist seit gut 35 Jahren für Typen- und Nummernkabarett bekannt. Bei Jan-Peter Petersen und Nils Loenicker funktioniert das Pointen-Pingpong fast wie im Schlaf. Seit geraumer Zeit versuchen es die „Hoppes“ auch als Solisten. Nachdem Petersen im ersten Streich sein „Leben zwischen Fisch und Kopf“ beschrieben hatte, strebt der Lustspielhaus-Co-Chef in seinem zweiten Soloprogramm in die Zukunft – nicht ohne spöttisch aufs Hier und Heute zu schauen.

Auch in „Germany’s Next Ex-Model“ schlüpft Kabarettist Petersen („Ich bin ein Auslaufmodell“) in diverse Rollen. Das ist im Laufe der zwei Stunden (Regie: Thomas Reis) nicht immer stringent, an manchen Stellen schlicht zu kalauerbehaftet („Die Würde des Menschen ist tastbar“), obschon es dem verbalen Schnellfeuerwerker Lacher sichert. Seine stärksten Momente hat Petersen, wenn er als „Parteien-Zoologe“ Dr. Professer Bernhard politisch wird, sich über „das Liberale“ als gelenkiges „Auslaufmodell“ lustig macht und CDU-Mann Peter Altmaier als „Pfannkuchen, der zu wenig Eier hat“, in die Pfanne haut.

In Frauenkleidern als AKK („Andere können kommen“) oder als Philosophen-Model Richard David Precht macht Petersen auf dem satirischen Catwalk eine weniger gute Figur – derlei Parodien gelingen Partner Loenicker besser. Und der Gesang? Nun ja, bei Petersen weder „Supertalent“ noch „Superstar“ …

„Germany’s Next Ex-Model“ wieder Fr 20.3–So 22.3., Lustspielhaus, T. 55 56 55 56