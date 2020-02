Hamburg. Welch eine Grazie Eugène Grassets Dame 1894 im Pariser „Salon des Cent“ ausstrahlt. Kein Wunder, dass sich von diesem Bildmotiv aus der Jugendstil in ganz Europa verbreitete. Oder, ganz anders, die Leichtigkeit der Werbung: Auf dem leeren Platz eines Musikers thront eine Coka-Cola-Flasche, die Trompete ruht am Boden, am illustrierten Notenständer baumelt ein „Pause“-Schild.

Einen Raum weiter trifft den Besucher die Plakatbotschaft der New Yorker Aktivistengruppe Art Workers Coalition mit unerwarteter Wucht: Es zeigt eine Fotografie von einem der schlimmsten Massaker während des Vietnamkriegs 1968 in My Lai. Die Zitate darauf stammen aus einem Interview des Reporters Mike Wallace mit dem Soldaten Paul Meadlo: Q: „And Babies?“ – A: „And Babies.“

Im Plakat treffen Kunst und Geschichte, Werbung und Design aufeinander. Es begleitet politische Ereignisse genauso wie die Film- und Theatergeschichte, dokumentiert gesellschaftliche Entwicklungen, ist Spiegel seiner jeweiligen Zeit. Der berühmte polnische Gestalter Jan Lenica formulierte es 1966 so: „Die Bedeutung des Plakats liegt nicht in dem, was es zu vermitteln hat, sondern darin, was es selbst zu sagen hat.“

Alles begann mit dem Poster Boom in London und Paris

Auf diese Bedeutung zahlt die aktuelle, breit angelegte Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe (MKG) ein: „Das Plakat. 200 Jahre Kunst und Geschichte“ bezieht sich auf die Anfänge des Hauses und die Schätze der eigenen Sammlung (keine einzige Leihgabe findet sich unter den 400 Exponaten). Schon Gründungsdirektor Justus Brinckmann sammelte Plakate und präsentierte 1896 eine Ausstellung zu diesem Thema.

Filmplakat „Der Mann aus dem Wald.

Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Seine Nach-Nach-Nachfolgerin Tulga Beyerle verspricht: „Sie werden viele Déjà-vus haben: Motive, die man von der Straße oder aus dem Jugendzimmer kennt, die sich für immer ins Bewusstsein eingeprägt haben.“ Kurator Jürgen Döring ergänzt: „Es geht um das andere, das moderne, künstlerische Plakat, das über die bloße Produktwerbung hinausgeht.“

Angefangen hat alles mit dem Poster Boom um 1830 in London und Paris, als Theaterstücke und Bücher mit dekorativ gestalteten Plakaten angekündigt wurden. Jules Chéret, der 1889 auf der Weltausstellung eine Goldmedaille für seine Entwürfe erhielt, gilt als Erfinder des modernen Bildplakats. Die Maler Henri de Toulouse-Lautrec und Alfons Mucha wurden durch diese Kunstgattung weltberühmt.

Plakate werden in den Rang von Kunstwerken erhoben

Der Erste Weltkrieg brachte die Politik aufs Plakat, zu sehen sind ikonische Werke wie die James Montgomery Flagg „I want you for U. S. Army“ sowie die Wahlplakate der Weimarer Republik. Aber auch Raritäten wie die russischen Stummfilmplakate der Brüder Georgi und Wladimir Stenberg oder die wunderschönen Art-Déco-Plakate, mit denen der Franzose Cassandre zwischen 1925 und 1935 so Profanes wie Filterkaffee oder Schaufensterglas bewarb und wie viele seiner Kollegen Farbe in den Alltag brachte.

Geh stempeln!

In der Ausstellung gibt es eine Do-it-yourself-Station, an der Besucher ihr eigenes Plakat mit Papier, Stempeln und viel Fantasie herstellen können.

gibt es eine Do-it-yourself-Station, an der Besucher ihr eigenes Plakat mit Papier, Stempeln und viel Fantasie herstellen können. Für inhaltliche Unterstützung in Sachen Konzept und Umsetzung sorgen einmal im Monat die Gestalter vom Büro Klass. Termine mit verschiedenen Schwerpunkten: 19.3., 16.4., 28.5., 11.6., 13.8. und 17.9., Kosten: 5,- zzgl. zum Eintritt

Als Betrachter staunt man über die künstlerische Virtuosität, die stilistische Vielfalt und Aussagekraft der ausgestellten Arbeiten, die durch die thematische Hängung (Avantgarde, Pop-Poster etc.) und ihre Präsentation – einige Plakate sind auf Leinwand gezogen – in den Rang von Kunstwerken erhoben werden. Erstaunlich ist auch, wie gut erhalten diese zum Teil 200 Jahre alten Arbeiten auf Papier sind, etwa die Werbung für das New Yorker „Master and Man“-Schauspiel von 1890, mit dem die chronologisch gegliederte Ausstellung beginnt.

„Ambassadeurs“ von Henri de Toulouse-Lautrec.

Foto: MKG, Public Domain

Die enorme Verbreitung des europäischen Plakatkonzepts, seine Vervielfältigung und Internationalisierung zeigt sich schließlich in den Motiven, die der italienische Starfotograf Oliviero Toscani in den 1990er-Jahren in der Modewelt schuf: Sie zeigen Menschen verschiedener Herkunft, die sich umarmen, zusammen lachen, die gleichen Frisuren tragen. Der Titel dieser ersten Kampagne – „Alle Farben der Welt“ – wurde zum Slogan: „United Colors of Benetton“.

„Das Plakat. 200 Jahre Kunst und Geschichte“, 28.2.-20.9., Museum für Kunst und Gewerbe (U/S Hauptbahnhof), Steintorplatz, Di-So 10.00-18.00, Do 10.00-21.00, Eintritt 12,-/8,- (ermäßigt), www.mkg-hamburg.de