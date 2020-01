Hamburg. Mit den Bestseller-Autoren Jonathan Safran Foer und Saša Stanišić trafen gleich zwei internationale Stars der Literatur-Szene aufeinander. Ein Ereignis, das am Mittwoch für einen ausverkauften Kleinen Saal in der Laeiszhalle sorgte. Ein bunt durchmischtes Publikum lauschte den beiden preisgekrönten Autoren. Im Wechsel lasen sie in Englisch und Deutsch aus Foers aktuellem Werk „Wir sind das Klima!“ . Niemand Geringeres als Saša Stanišić, Buchpreisträger, der mit „Herkunft“ selbst momentan die deutsche Bestseller-Liste anführt, übernahm den übersetzenden Part.

Nicht umsonst steht im Titel von Foers Kassenschlager ein Ausrufezeichen: Mit einer Mischung aus Fallbeispielen, Fakten und biografischen Passagen entschlüsselt er in seinem Buch auf eindringliche Weise die Klimakrise. Ein Konflikt der Gegenwart, von dem jeder weiß und den doch so wenige in seiner Komplexität begreifen. Foer gelingt es, das Abstrakte in Worte zu fassen und parallel als massenpsychologisches Phänomen zu verorten.

Er erklärt die Klimakrise darin zugleich zur Glaubenskrise – und hält mit vier Maßnahmen einen Lösungsansatz bereit: Weniger Fleisch essen, seltener fliegen, weniger Kinder bekommen und auf das Autofahren verzichten. „Es macht dich nicht zu einem Scheinheiligen, wenn du es wenigstens versuchst.“

„Tiere essen“-Autor Jonathan Safran Foer aß auch mal einen Burger

Wegen seiner geschliffenen Worten und seiner entwaffnenden Ehrlichkeit ist es schwierig, Jonathan Safran Foer nicht zu mögen. Im Gespräch zeigt er seine eigene Fehlbarkeit, sein Scheitern im Alltäglichen auf. Er erzählt, wie er nach seinem Erfolg mit „Tiere essen“ sich nicht immer an seine gepredigten Prinzipien hielt und an Flughäfen auch mal Burger aß.

Das 2009 erschienene Sachbuch über Tiermassenhaltung hat nicht nur eine Debatte über Fleischverzicht angestoßen, sondern soll auch viele Leserinnen und Leser zu einer vegetarischen Ernährung inspiriert haben. Auch berichtet Foer, wie viele Anläufe er gebraucht habe, mit dem Rauchen aufzuhören und wie schwierig es sei, Gewohnheiten zu ändern – eben auch für ihn selbst. „Das ist kein Ereignis, sondern ein Prozess“, fasst er zusammen. Es sei leicht, nicht zu fliegen; es sei leicht, kein Fleisch zu essen. „All das wird erst schwierig, sobald man es über eine längere Zeit hinweg tun will.“

So nahbar wie Jonathan Safran Foer sich präsentiert, so nahbar verdeutlicht er die Komplexität der Klima- und Glaubenskrise. Wie kaum ein anderer schafft er es, mit so viel Eloquenz, Selbstreflexion und Verständnis für Fehlbarkeit sowohl das kollektive Gewissen als auch jeden Einzelnen in seiner Verantwortung anzusprechen. „Immer wenn wir Krise sagen, müssen wir auch Entscheidung sagen.“

Foer prophezeit eine „moralische Revolution“

Im Gespräch spricht er auch positive Veränderungen an: So sei beispielsweise die Verköstigung bei den Golden Globes in diesem Jahr vegan gewesen. Foer geht an dieser Stelle noch einen Schritt weiter und prophezeit in nahender Zukunft eine „moralische Revolution“. Ob die wirklich kommt, bleibt dann doch abzuwarten.

Trotz des ernsten Themas brachten die zwei Spitzen-Autoren mit Foers pointierten Analogien und Stanišićs gewitzten Kommentaren das Publikum mehrfach zum Lachen, nach rund anderthalb Stunden endete die Lesung mit guter Stimmung. Vor Jonathan Safran Foers Signiertisch bildete sich die Treppe hinunter eine lange Reihe. Viele hielten seine Bücher wie eine Bibel an die Brust gedrückt.

Mit Foers „Wir sind das Klima!“ und Stanišićs „Herkunft“ haben beide Schriftsteller Bücher der Stunde geschrieben. So bleibt nicht nur eine gelungene Lesung in Erinnerung, sondern auch die Begegnung zweier großer Analysten unseres Zeitgeistes.