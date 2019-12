Hamburg. Die Nachrichtenlage für Hamburger Musical- und Theaterfans ist geradezu zauberhaft: Schon Mitte März macht das opulente, zweigeteilte Sprechtheaterstück „Harry Potter“ dauerhaft Station im Mehr! Theater, das aufwendig dafür umgebaut wird. Und die (konkurrierende) Stage Entertainment, die erst Anfang der Woche bestätigte, dass die Musicalfassung des Disney-Hits „Frozen“ nach Hamburg kommt, kündigt nun noch ein Hexenstück an, in diesem Fall ein Musical: Im Oktober 2020 soll die Neuinszenierung des Broadway-Klassikers „Wicked!“ Premiere in der Neuen Flora feiern, wo derzeit noch „Paramount“ läuft. Heute – das Weihnachtsgeschäft will man sich nicht entgehen lassen – beginnt der Vorverkauf.

Es sei die erste deutsche Produktion dieses Stoffes seit mehr als zehn Jahren, erklärte eine Stage-Sprecherin, entwickelt von einem internationalen Kreativteam um Lindsay Posner (Regie), Liam Steel (Choreografie) und Jon Bausor (Set-Design), in Zusammenarbeit mit dem Kreativteam von Stage Entertainment, unter der Leitung von Artistic Producer Simone Linhof. Inhaltlich soll es „in Teilen brandaktuell, fast schon politisch, aber auch klassisch-berührend“ werden, verspricht Regisseur Posner. „Wir wollen für Hamburg ein neues, modernes ,Wicked!‘ schaffen. Ein anderes ,Wicked!‘.“

Tickets bereits jetzt im Vorverkauf

Erzählt wird die Geschichte (geschrieben von Stephen Schwartz und Winnie Holzman, nach der Novelle von Gregory Maguire) der beiden ungleichen Hexen Elphaba und Glinda, die eine Reise durch das Zauberreich von Oz antreten und dabei natürlich, wie in solchen Fällen üblich, auch ihre Freundschaft unter Beweis stellen müssen.

Die britische Theaterproduktion „Harry Potter und das verwunschene Kind“, die Freunde der Magie ebenfalls ansprechen dürfte, wird als Produktion der Mehr-BB Entertainment die erste deutschsprachige Aufführung der darin weitererzählten Potter-Saga sein. Auch hier sind die Tickets bereits jetzt im Vorverkauf.

Infos und Karten: www.musicals.de und www.harry-potter-theater.de