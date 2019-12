Hamburg. Anfang der Neunziger schrieb die in Berlin lebende Badenerin Christiane Rösinger den Song „Hamburg“, in dem sie das Tourleben mit ihrer damaligen Band Lassie Singers beschrieb. „Du altes Hamburg, unsere Schatzstadt“, hieß es da, aber die schwedische Comedienne Denice Bourbon, die mit diesem Text Deutsch zu lernen versuchte, verstand „Hamburg, kleine Scheißstadt“. Weswegen sie beim gemeinsamen Auftritt mit Rösinger und der Wiener Autorin Stefanie Sargnagel auf Kampnagel ein wenig unsicher der Hansestadt gegenüber steht. Sei es drum.

Rösinger, Bourbon und Sargnagel als „Legends of Entertainment“ mit pathetischen Fanfaren in die große Kampnagel-Halle einlaufen zu lassen, ist natürlich auf sympathische Weise übertrieben: Alle drei Künstlerinnen sind zwar etabliert, aber doch Nischenkünstlerinnen geblieben, Rösinger als Musikerin, die den ganz großen Erfolg immer wieder sabotiert, Bourbon als queerfeministische Stand-up-Komikerin, Sargnagel als Autorin, die ihre Inspiration vor allem dem Assoziationswust der sozialen Medien verdankt. Tatsächlich funktioniert die Zusammenstellung des Trios aber optimal über diese Erfolgsverweigerung. Die sich zeigt, indem man die Stadt, in der man gerade liest, höhnisch als „kleine Scheißstadt“ verlacht. Keine Sorge: Dieses Publikum kann sowas ab.

Begegnung der Generationen

Der gemeinsame Auftritt ist nicht nur ein Zusammenstoß der subkulturellen Genres, er ist auch eine Begegnung der Generationen: Rösinger (58), Bourbon (43) und Sargnagel (33) verkörpern drei unterschiedliche Varianten des Unterlaufens von Gesellschafts- und Geschlechtermustern, mit der Wut des Punk, mit queerer Subversion, mit der Abgeklärtheit der Smartphone-Jugend. Gemein ist allen Dreien die Unversöhnlichkeit, das Nicht-Einverstandensein mit den Verhältnissen.

Auf der Bühne heißt das, dass Bourbon ein kurzes, scharfes Stand-up-Programm abzieht, das auch die eigene Position nicht schont. Rösinger singt Songs aus ihrer langen Karriere, „Die Pärchenlüge“ von den Lassie Singers (fröhlicher Pop-Punk), „Wer wird Millionär?“ von Britta (dunkler Gitarrenrock), „The Joy Of Ageing“ von ihrer zweiten Soloplatte (Chansonrock), bei denen deutlich wird, mit was für einer treffsicheren Texterin man es hier zu tun hat.

Kurze Miniaturen und Alltagsbeobachtungen

Und Sargnagel liest kurze Miniaturen, Alltagsbeobachtungen, in deren vordergründigem Humor sich eine tiefe Verunsicherung verbirgt. Natürlich ist es cool, wie die Autorin regelmäßige Shitstorms von Rechtsaußen pariert – aber dann fragt sie anlässlich der Drohung, sie demnächst zu vergasen, ob die womöglich von ihrem FPÖ-wählenden Vater komme. Das ist dann nicht mehr cool, das ist beängstigend. Oder wenn sie die Datingpraxis in ihrer österreichischen Heimat beschreibt: „Man sauft sich ins Blackout, und die Person, neben der man am nächsten Morgen aufwacht, mit der ist man dann zusammen.“ Huh.

Zum Abschluss singen die drei gemeinsam Rösingers „Sinnlos“: „Die Welt ist halt ein arges Jammertal / Und alles, was du tust, ist letztendlich ganz egal.“ Das aber ist eine Lüge: Was hier passiert, ist nicht egal, es ist schönste, traurigste, gefährlichste Subversion.