Hamburg. Wäre der Büroflur tief in den Eingeweiden des MARKK (Museum am Rothenbaum. Kulturen und Künste der Welt) nicht so schmal, dann könnte man jetzt zu den Sega-Rhythmen von Jocelyn Perreau tanzen. Irgendwie muss vor über 30 Jahren eine Schallplatte von Perreau den langen Weg von den Maskarenen, einer Inselgruppe östlich von Madagaskar nach Hamburg in das damalige Museum für Völkerkunde gewandert sein.

Und nicht nur die, sondern fast 5000 weitere Vinyl-LPs und -Singles aus der Karibik, aus den afrikanischen Ländern und aus Osteuropa schlummerten jahrzehntelang ungehört und ungesehen in Regalen und Kartons in einem kleinen Arbeitsraum vor sich hin.

5000 Schallplatten klingen auch im Streaming-Zeitalter nach einer Menge Musik, aber für leidenschaftliche LP-Hörer mit 20.000, 30.000 und mehr Tonträgern im Wohnzimmern und Kellern, die sie wie im Film „High Fidelity“ nicht alphabetisch, sondern autobiografisch sortieren, sind 5000 Stück besseres Anfängerniveau.

Die Geschichten hinter den MARKK-Platten und ihre Seltenheit machen sie allerdings interessant. Eine in Deutschland vielleicht nur einmal existierende LP eines Künstlers, der in den 70er-Jahren ein Star auf Maurtitius und Réunion war, hat etwas anderes zu erzählen als ein „Thriller“-Album mit Karstadt-Preisaufkleber.

„Ich markk Vinyl“ heißt die Mischung aus Party- und Vortragreihe

„Plattensammler und Musiknerds mit Vorliebe für besonders obskure Aufnahmen würden wahrscheinlich weinen beim Gedanken daran, was hier versteckt war“, vermutet Sebastian Reier (42) alias Booty Carrell. Der Hamburger DJ, der zum beweglichen Inventar des Golden Pudel Clubs gehört, ist seit vielen Jahren nicht nur gern gehörter Club-DJ und Plattenverkäufer bei „Groove City“ im Karoviertel, sondern auch eine Art Vinyl-Archäologe und Pop-Ethnologe. Das Verschwimmen von Grenzen in der Musik, das Verschmelzen von „westlicher“ Popkultur und Folklore mit Stilen und Traditionen Afrikas, Südamerikas und Asiens beobachtet Reier seit vielen Jahren und inspiriert auch seine DJ-Sets.

Das Vinyl-Archiv des MARKK ist dafür eine Schatzgrube, am 10. Dezember (19 Uhr, Eintritt frei) legt er zusammen mit der in Amsterdam lebenden mexikanischen DJ und Radiomoderatorin Coco Maria (30) bei „Ich markk Vinyl“ ausgesuchte und erläuterte Scheiben aus dem Archiv im noch jungen „Zwischenraum“ des Museums auf, einem variabel einrichtbaren Abschnitt für Sonderausstellungen und Abendveranstaltungen.

Initiiert haben die von der Kulturstiftung des Bundes geförderte „Ich markk Vinyl“-Reihe Sebastian Reier und der kuratorische Projektkoordinator Gabriel Schimmeroth, der Abend im Dezember ist bereits die vierte Ausgabe dieses vinylarchäologischen und -ethnologischen Musikvortrags.

„Insgesamt wollen wir uns ein Jahr Zeit nehmen, um herauszufinden, wie wir langfristig in dem neu konzipierten Museum mit dieser Plattensammlung umgehen“, sagt Schimmeroth. Nach und nach sollen die 5000 Platten digitalisiert und archiviert werden, aber auch „aktiviert“, in dem sie unter die Nadel der Turntables gelegt werden. „So entsteht neues Wissen, aber man kann auch gut zuhören oder tanzen dabei“, ergänzt Reier.

Viele Kapitel der Musikgeschichte sind auch im Netz noch unergründet

LP nach LP ziehen Reier und Maria, die nach Guy Dermosessian und Derya Yildirim dieses Mal als Gast-DJ dabei ist, aus dem Regal, um ihr Programm zusammenzustellen. Eine grobe Ordnung gibt es schon in der Sammlung, trotzdem stoßen selbst maximal kompetente Pop-Perlentieftaucher wie dieses Duo an ihre Grenzen beim Stöbern zwischen Namen wie Kadriye Nurmambet und Manu Dibango, zwischen hierzulande unbekannten krimtatarischen Volksliedern und durchaus bekanntem Makossa-Jazz aus Kamerun.

Schon die Herkunft und der Weg der Musik in das damalige Völkerkundemuseum verliert sich im Dunkel der Geschichte. Haben Reisende sie geschenkt? Waren sie musikalische Begleitung von Sonderausstellungen?

Um den Platten, den Musikern und ihrer kulturhistorischen Bedeutung auf die Spuren zu kommen, reicht Google selten aus, viele Kapitel der Musikgeschichte sind auch im Netz noch unergründet. „Aber wir haben einen weit über die Stadtgrenzen hinaus reichenden Zirkel von Plattenfreunden, die unsere Arbeit mitverfolgen und mitfiebern und immer gute Tipps liefern“, sagt Reier, „und das muss auch so sein. Dieser Schatz, den wir sichtbar machen, ist ja öffentliches Eigentum“. Schwarzes Gold.

„Ich markk Vinyl 4“ Di 10.12., 19.00, MARKK – Museum am Rothenbaum. Kulturen und Künste der Welt (U Hallerstraße), Rothenbaumchaussee 64, Eintritt frei, www.markk-hamburg.de