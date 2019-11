Hamburg. Wer in Rotherbaum rund um die Universität Hamburg oder auch in direkter Nachbarschaft der Außenalster wohnt, kennt das Problem: freie Parkplätze sind hier Mangelware, einen Stellplatz zu ergattern, ist häufig unmöglich. Um die schwierige Parksituation in dem Eimsbütteler Stadtteil in den Griff zu bekommen, plant der Landesbetrieb Verkehr (LBV) die Einführung eines sogenannten Bewohnerparkgebietes Rotherbaum.

"Die Anwohnerinnen und Anwohner können sich ab dem 22. November an einer Online-Umfrage beteiligen", teilte der LBV am Donnerstag mit. Alternativ ist eine schriftliche Teilnahme an der Umfrage möglich – das Umfrageformular liegt im MARKK – Museum am Rothenbaum aus.

Auslastung des Parkraums im Grindelviertel: über 90 Prozent

Hintergrund der geplanten neuen Anwohner-Parkzone ist, dass viele der 16.800 Anwohner dem LBV berichtet haben, dass es in verschiedenen Bereichen fast unmöglich sei, einen Parkplatz zu finden. "Das Verkehrsmanagement des LBV konnte unter anderem mit einer Kennzeichenerhebung den Parkraummangel für die Anwohner bestätigen", heißt es in der aktuellen Mitteilung.

So fand der LBV heraus, dass die Auslastung des Parkraums im Grindelviertel zwischen 9 und 19 Uhr bei über 90 Prozent liegt. Im südlichen Pöseldorf und am Alsterufer liegt diese zwischen 9 und 13 Uhr sogar bei über 95 Prozent. Die Auslastung nehme erst in den Abendstunden ab, heißt es vonseiten des LBV.

Konzept des LBV sieht vier Bewohnerparkzonen vor

So könnte das geplante Bewohnerparkgebiet Rotherbaum aussehen.

Foto: Landesbetrieb Verkehr

Als Hauptursache für den Parkdruck wurde eine Vielzahl "gebietsfremder Dauerparker" – Pendler, Studierende, Kurzzeitparker – festgestellt. "Gerade für die Gebiete Pöseldorf und Alsterufer hat sich ergeben, dass fast zwei Drittel des Parkraums unter anderem durch Pendler dauerhaft belegt sind", teilte der LBV mit. Zudem komme es in einigen Straßen, wie Tesdorpfstraße, Mittelweg oder Heimhuder Straße, vermehrt zu Parkverstößen, die auch die Sicherheit des Straßenverkehrs gefährdeten.

Der LBV hat ein erstes Konzept entworfen, das vier Bewohnerparkzonen für den Stadtteil vorsieht. Beim Anwohnerparken haben die Bewohner des Viertels die Möglichkeit, online für 25 Euro oder beim Landesbetrieb Verkehr für 30 Euro einen Bewohnerparkausweis für ein Jahr zu beantragen. Der Vorteil: Anwohner des Bewohnerparkgebiets sind damit von der Höchstparkdauer und den regulär geltenden Parkgebühren befreit.

Sollten die Pläne bei den Menschen in Rotherbaum auf breite Zustimmung treffen, wäre eine Realisierung der Maßnahme laut LBV im ersten Halbjahr 2020 möglich. In Hamburg gibt es bereits diverse Bewohnerparkgebiete unter anderem rund um den Flughafen und auf St. Pauli.

Das sind die Anwohner-Parkzonen in Hamburg: