Bildband zur Elbphilharmonie: Das Auge hört mit

Hamburg. Nichts ist so flüchtig wie ein gerade verklungener Ton. Nichts ist so schnell verschwunden wie die Freude oder das Staunen darüber. Was allerdings, wenn man Glück hat und eine Kamera in Griffweite, durchaus bleiben kann, ist der ganz spezielle Augenblick, in dem diese Note gespielt oder gesungen wurde. Inzwischen hat die Elbphilharmonie, die im Januar 2017 eröffnet wurde, Hunderte von Konzerten nahezu aller Geschmacksrichtungen hinter sich. Es gibt eine unsichtbare Patina aus erstaunlichen, tollen, überraschenden, irren, glücklich machenden Momenten, in den beiden Sälen, in den Foyers, hinter der Bühne. Diese Momente passierten bei den Konzerten, aber auch davor, danach oder daneben.

Der Hamburger Fotograf Peter Hundert hat etliche dieser Momente miterlebt und durch seine Kamera mitangesehen. Und er hatte das Glück, dass ihn viele Künstlerinnen und Künstler bei der Verfertigung ihrer Kunst nah an sich heran gelassen haben. Er durfte sehen, wie hart diese Arbeit ist. Wie sehr man sich konzentrieren und gleichzeitig entspannen muss, wie groß der Druck ist, bevor – vielleicht ! – die Seligkeit einsetzt. 200 beeindruckende Fotos Im Laufe der Spielzeiten füllte Hundert (besondere Kennzeichen bei der Arbeit: schwarze, knisterarme Kleidung und leise Sohlen) eine Kamera-Speicherkarte nach der anderen mit Probenimpressionen, mit spontan geglückten Porträts wie dem Bild des Dirigenten Sir Simon Rattle mit herausgestreckter Zunge. Mit Live-Eindrücken von Konzerten, viele von ihnen in ausdrucksverstärkendem Schwarz-Weiß. Aus etwa 250.000 Fotos wählte er schließlich rund 200 für seinen Bildband aus, der fast komplett ohne Texte geblieben ist, weil ja die Bilder alles erzählen sollen. Obwohl sicher interessant gewesen wäre, welche vertrauensbildenden Maßnahmen und Tricks Hundert praktiziert hat, um von den Motiven oder ihren oft beinhart unkooperativen Management-Höllenhunden die Erlaubnis zum Ablichten bekommen zu haben. Hundert wollte aber nicht ausschließlich die prominenten Akteure ablichten, er wollte auch dokumentieren, wer das Haus an sich am Laufen hält: die Techniker, die Servicekräfte, das Reinigungspersonal. Gesamtkunstwerk eben. Nicht alle Fotos sind spektakulär, dafür haben sich die gängigen Eindrücke aus den Konzerten und den anderen Bereichen des Gebäudes schon viel zu deutlich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Andererseits aber ist dieser Bildband durchaus gut für Überraschungen, weil er zeigt, dass Künstlerinnen und Künstler manchmal auch nur Menschen sind. Allerdings immer sehr besondere. Peter Hundert „Backstage Elbphilharmonie“ , Koehler Verlag, 285 Seiten, 39,90 Euro.