Hamburg. Mit Preisverleihungen und dem Film „Sorry we missed you“ von Ken Loach ist das Filmfest Hamburg am Sonnabend zu Ende gegangen. Zehn Tage lang waren in den Festivalkinos Produktionen aus aller Welt zu sehen, Schwerpunkte waren Filme aus Frankreich und Deutschland. So hatte auch die französische Komödie "Die schönste Zeit unseres Lebens" von Regisseur Nicolas Bedos das Filmfest eröffnet.

Neben dem Regisseur begrüßte Filmfestleiter Albert Wiederspiel Hauptdarstellerin Doria Tillier sowie zahlreiche prominente Filmschaffende auf dem Roten Teppich vor dem Cinemaxx am Dammtor.

Filmfest Hamburg zeigte 144 Filme

Insgesamt waren 144 Filme aus 56 Ländern zu sehen, darunter zahlreiche Produktionen, die bei den Filmfesten in Cannes, Locarno und Venedig gezeigt wurden. Wie im letzten Jahr feierte auch ein neuer Hamburg-"Tatort" mit Wotan Wilke Möhring seine Premiere, der erst 2020 in der ARD ausgestrahlt wird.

Die deutsche Schauspielerin Nina Hoss (44) erhielt bei der Deutschland-Premiere ihres Films "Pelikanblut" den renommierten Douglas-Sirk-Preis für ihr künstlerisches Schaffen. Hoss ("Yella") ist nach Jodie Foster, Isabelle Huppert, Tilda Swinton und Catherine Deneuve die fünfte Schauspielerin, die mit dem undotierten Preis geehrt wurde.

Mit 45.000 Besuchern kamen nach Angaben der Veranstalter vom Sonnabend 2000 Zuschauer mehr als im Vorjahr