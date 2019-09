Literaturhaus schafft Räume fürs Nachdenken – seit 30 Jahren

Lesung Siri Hustvedt am 08.04.2019 im Schauspielhaus in Hamburg , Rainer Moritz moderiert an

Hamburg. Über die Qualität der neu installierten Klimaanlage gingen die Meinungen an diesem sonst meist einhelligen Abend durchaus auseinander. Und selbst wenn die bisweilen berühmt stickige Luft im Festsaal des Literaturhaus immer noch nicht auffrischbar sein sollte, ist das doch eh alles relativ. Denn zumindest ideell hat es dem Literaturhaus nie an sauerstoffhaltiger Luft, gar am Wind gefehlt, den Bücher zu machen imstande sind. Seit 30 Jahren wird in der Stadtvilla am Schwanenwik Literatur inszeniert, um genau zu sein: seit dem 12. September 1989.