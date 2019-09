Zukunft im Osten: Womit Sascha Lobo Markus Lanz schockte

Wie kriegt man die Jugend zurück in den Osten? Sascha Lobo sagt: „schnelleres Internet!“ ZDF-Talker Markus Lanz konnte es nicht fassen.

Sascha Lobo bei Markus Lanz: Der Autor erkärte, was es braucht, damit man die Jugend im Osten zufriedener machen kann. (Archivbild)

Berlin. Was hat sich Mike Mohring, CDU-Politiker aus Thüringen, für den Osten ins Zeug gelegt: bessere Jobs müssten her, mehr Wertschätzung. Gut, das hat er erst kürzlich schon einmal ausgeführt. Denn im Juni saß er ebenfalls bei „Markus Lanz“ in der Runde, hatte ausführlich über seine Krebserkrankung gesprochen – und über seine Heilung.