Hamburg. Die Uraufführung einer Bühnenfassung von Nino Haratischwilis Roman „Die Katze und der General“ (2018) hat am Sonnabend die Spielzeit 2019/20 am Thalia Theater Hamburg eröffnet. Das Publikum reagierte zwiespältig auf die in knappen, neblig schwarz-weißen Szenen gehaltene, gut dreieinhalbstündige Inszenierung von Regisseurin Jette Steckel: Etliche Zuschauer gingen bereits in der Pause, die anderen spendeten am Ende langanhaltenden Beifall.

Der Abend erzählt von den Grauen des Tschetschenienkrieges 1995. Dafür hat der Bühnenbildner Florian Lösche viele dunkle Mauern entworfen, die in sich in immer neuen Formationen auf den dunklen leeren Raum senken. In den Titelrollen sind Lisa Hagmeister und Jirka Zett zu erleben.

Der Roman, der es auf die Shortlist zum Deutschen Buchpreis schaffte, handelt von den grauenhaften Taten im Krieg, vor allem von deren Langzeitwirkungen: Traumatisierung, Verdrängung von Schuld und existenziell Tragischen, das daraus entsteht.

Mehr in Kürze bei abendblatt.de