Alt-Star Jürgen Flimm inszeniert am St. Pauli Theater

Hamburg. Es ist ein Coup: Der frühere Intendant des Hamburger Thalia Theaters, Jürgen Flimm, wird im Frühjahr 2020 erstmals am St. Pauli Theater inszenieren. Am 27. März feiert er mit „Gefährliche Liebschaften“ von Christopher Hampton Premiere am Spielbudenplatz. Der 78 Jahre alte Flimm, der keinen Hehl daraus macht, dass er auch am Thalia Theater gern noch einmal inszeniert hätte, kennt St.-Pauli-Intendant Ulrich Waller aus früheren gemeinsamen Zeiten am Theater in Köln.

Besetzt sind Martina Gedeck als Merteuil und Sven Eric Bechtolf als Valmont, die Dramaturgie des Stücks übernimmt die frühere Abendblatt-Kulturredakteurin Armgard Seegers. An diesem Montagabend eröffnet das St. Pauli Theater mit einer prominent besetzten Gala die neue Saison am Spielbudenplatz. Anzeige HamburgerJOBS.de MOIA Ridesharing-Service sucht Sie als Fahrer in Hamburg Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Dann bewerben Sie sich jetzt schnell hier! mehr Mehr in Kürze bei abendblatt.de