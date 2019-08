GZSZ-Star van Deventer verletzt sich bei Sturz von Balkon

Berlin.. Der Schauspieler Felix van Deventer hat sich Gefahren im „Dschungelcamp“ bei RTL gestellt, doch einen schweren Unfall hat er nun wohl zuhause erlitten. Wie der Darsteller der Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mitteilte, sei er von einem Balkon gestürzt und befinde sich deshalb im Krankenhaus.

Wie van Deventer in einer Instagram-Story am Samstagvormittag schrieb, sei er von dem Balkon aus vier Meter in die Tiefe gestürzt. Beim Aufprall habe er sich einen Teil der Wirbelsäule gebrochen. Um der Nachricht ihre Dramatik zu nehmen, wandte sich der Schauspieler direkt an seine Fans.

GZSZ-Schauspieler Felix van Deventer beruhigt Fans nach Balkon-Sturz

„Mehr ist mir zum Glück nicht passiert!“, hieß es auf Instagram. „Es hätte viel schlimmer ausgehen können“, ergänzte der GZSZ-Darsteller und versuchte so vom Krankenbett aus seine zahlreichen Fans zu beruhigen.

Der Unfall hat sich wohl nicht während der Dreharbeiten von GZSZ ereignet, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Die Zeitung beruft sich auf einen Sprecher der RTL-Soap. In der Sendung spielt Felix van Deventer die Figur Jonas Seefeld.

Felix van Deventer spielt seit 2014 bei GZSZ mit und war im Januar 2019 im „Dschungelcamp“ – ebenfalls auf RTL – zu sehen. Dabei konnte van Deventer durchaus einen Erfolg feiern: er belegte in der diesjährigen Staffel der Dschungel-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ den zweiten Platz.

Ein privater Erfolg kam nach dem Dschungelcamp: Anfang Juli verkündete van Deventer die Geburt seines ersten Kindes. In sozialen Medien zeigte sich der Schauspieler seitdem mehrfach als offensichtlich stolzer Vater einer kleinen Tochter. (ac)