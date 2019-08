Schleswig. Wer noch niemals in Schleswig war, dem sei verziehen. Andernfalls kommt es einer Bildungslücke gleich, nicht auf Schloss Gottorf gewesen zu sein. Die Museumsinsel ist ein Klassiker in der norddeutschen Kulturlandschaft und ein idealer, weil wetterunabhängiger, Kunstausflug. Die prächtigen Schlossmauern beherbergen mehr als zehn Millionen Funde aus 80.000 Jahren nordeuropäischer Menschheitsgeschichte.

Die Höhepunkte der archäologischen Dauerausstellung sind das Nydamboot, ein beeindruckendes, gut erhaltenes Ruderboot aus der Zeit der Germanen, und die Moorleichen. Bis zu 2500 Jahre alte, mumifizierte Leichname, die dank der konservierenden Wirkung von Mooren uns ihre Schicksale erzählen. Diese morbide Anziehungskraft wirkt seit Jahrzehnten, was man allein daran ablesen kann, dass die eigenen Eltern auch schon in ihren Ferien hierher kamen, nur um die Moorleichen zu bestaunen. Es gilt also, eine Familientradition fortzuschreiben.

Wem das zu verstaubt ist, kann sich am frischen Wind erfreuen, der vom Burgsee herüber fegt, während man auf einer der Bänke picknickt und durch den Skulpturengarten streift. Oder in die ehemalige Reithalle spazieren, wo man den „Impressionist des Nordens“ in einer Sonderausstellung entdecken kann. Neben Max Liebermann gab es tatsächlich noch andere, die sich von den französischen Meistern Monet, Renoir und Degas inspirieren ließen. Zum Beispiel der Holsteiner Maler Hans Olde der Ältere (1855-1917).

100 Jahre nach seinem Tod wird der Maler gewürdigt

Kunststudent gegen familiären Widerstand, Gründungsmitglied der Münchner Secession, Leiter der Weimarer Kunstschule, Direktor der Königlichen Kunstakademie in Kassel, Wegbereiter der Moderne in Deutschland. Noch Fragen, außer: Wie konnte so jemand überhaupt in Vergessenheit geraten, der dazu noch mit einem virtuosen Pinselstrich gesegnet war, dass man nur so staunt beim Anblick der „Landschaft mit Kühen“ oder einer „Studie zur Wintersonne“?

Das Aquarell „Valmont um 1830“ des Malers Eugène Delacroix ist in der Ausstellung „Landschaftszeichnungen“ in der Galerie der Klassischen Moderne zu sehen.

Foto: Schloss Gottorf

Gerade sein vielfältiges Engagement in den Institutionen der Kunst dürfte seine Rezeption als Maler verhindert haben. 100 Jahre nach seinem Tod wird nun auch sein Wirken als Porträt- und Landschaftsmaler gewürdigt – besser spät als nie. Völlig zu Recht loben Kritiker sein „Hünengrab bei Bülk (Herbststurm am Meer)“ oder das Porträt des Dichters Friedrich Nietzsche. Ein Eyecatcher ist auch das Gemälde „Am hohen Ufer“ mit seinen leuchtenden, mosaikartigen Farbflächen.

Darauf erstmal ein Stück Friesentorte in der Occo-Brasserie, die im Kellergewölbe des Schlosses untergebracht ist. Man kann die Eindrücke auch bei einem Spaziergang über die schön angelegte Allee hinauf zum Barockgarten sacken lassen, durchatmen und zur nächsten Sonderausstellung aufbrechen: wahlweise „Spannungsfeld Weimar. Kunst und Gesellschaft 1919 bis 1933“ im Kreuzstall oder „Landschaftszeichnungen“ in der Galerie der Klassischen Moderne.

Besonders die britischen Landschaftsmaler überraschen

Letztere ist besonders, weil sie viele bisher noch nicht gezeigte Meisterwerke aus der Sammlung des renommierten Züricher Kunstsammler Walter Feilchenfeldt zeigt, von Künstlern wie Caspar David Friedrich, Paul Cézanne, Salvador Dalì und Lyonel Feininger. Es geht also auch hier ums Entdecken und Neu-Sehen.

Engagiert und mit virtuosem Pinselstrich gesegnet: Hans Olde, hier auf einem „Selbstbildnis" von 1882.

Foto: Schloss Gottorf

Die Aquarelle von Alfred Breslauer oder Eugène Delacroix beeindrucken ebenso wie die scheinbar in Tinte dahingeschmierte „Palme“ von Felix Vallotton oder das Krebs- und Muschel-Stilleben „Josefland“ von Horst Janssen. Eine ganz eigene stilistische Bandbreite offenbaren die Briten Ben Nicholson, Jack Beal und Rodney Gladwell. Gladwell, einer der wichtigsten Maler der Sixties und Weltreisender, macht mit seinen Gouache-Malereien von Capri über New York bis zum Rio Grande Lust auf mehr in diesem Kunstsommer.