Pinneberger Schätze im Landesmuseum Schloss Gottorf

Pinneberg/Schleswig.. Angelika Abegg-Wigg streift sich weiße Handschuhe über. Behutsam greift sie in eine graue Schachtel, aus der sie eine Urne zieht. Das Gefäß wirkt zerbrechlich. Kein Wunder, es wurde gerade erst wieder aus seinen Einzelteilen zusammengesetzt.

Sönke Hartz zeigt einen Fund aus Borstel-Hohenraden.

Abegg-Wigg ist Kuratorin für Eisenzeit im Museum für Archäologie auf Schloss Gottorf in Schleswig. In ihrer Obhut befinden sich auch die Fundstücke der Ausgrabungen in Borstel-Hohenraden aus dem Jahr 2016. „Bei der Ausgrabungsstätte dort handelt es sich um einen mehrperiodigen Platz“, erklärt Abegg-Wigg. Das bedeutet, dass es Funde aus der Steinzeit gab, Strukturen aus der Römischen Kaiserzeit und einen geschliffenen Grabhügel aus der Vorrömischen Eisenzeit. Überreste von 26 Bestattungen inklusive Leichenbrand, davon 23 in Urnen, wurden gefunden. „Der Erhaltungszustand ist leider nicht besonders gut“, sagt Angelika Abegg-Wigg.

Dolch, Schaber und Pfeilspitze deuten auf die Steinzeit hin

Sie stammen aus der Zeit etwa von 600 vor Christi Geburt. „Genauer eingrenzen kann ich es aufgrund des Zustandes nicht“, so Abegg-Wigg. Sie vermutet, dass es sich bei den Gräbern um Bestattungsorte von Menschen aus der einfachen Bevölkerung handelt, darauf deute die Machart der Urnen hin und auch die Tatsache, dass es keine Grabbeigaben gab. „Es waren schlichte Urnenbestattungen“, so die Kuratorin.

In der archäologischen Zentralwerkstatt zieht ihr Kollege Sönke Hartz, auf Gottorf für den Bereich Steinzeit zuständig, einen Karton hervor. Vier Stücke sind darin. „Sie stammen aus dem Ende der Jungsteinzeit“, so Hartz. Einzeln hält er sie hoch: einen Teil eines Dolches, einen Schaber, eine dreieckige Pfeilspitze und einen Feuerschläger aus Flint. „Die Funde zeigen, dass es in Borstel-Hohenraden eine steinzeitliche Besiedlung gab“, erklärt Hartz.

Am Eingang steht eine Vitrine für Funde aus Pinneberg

Diese Eisennadeln stammen ebenfalls aus dem Kreis.

Seit April sind die Stücke auf Schloss Gottorf. Die 23 Urnen kamen in Scherben und werden nach und nach wieder zusammengesetzt. Diese Stücke und die vier Funde aus der Steinzeit wurden in den vergangenen Wochen gesichtet, inventarisiert und kommen nun ins Magazin, wo sie klimatisch geschützt sind. Für Besucher sind sie derzeit nicht zu sehen.

Doch es gibt Ausstellungsstücke aus dem Kreis Pinneberg, die in der aktuellen Archäologie-Ausstellung im Landesmuseum Platz gefunden haben. Erst vor Kurzem haben Angelika Abegg-Wigg und Sönke Hartz im Eingangsbereich eine Vitrine mit Funden aus dem Kreis gestaltet. „Es ist eine Auswahl von Stücken, die ihren Ursprung in Pinneberg haben“, sagt Abegg-Wigg. Im Schaukasten sind sie mit „Grabbeigaben aus zwei Urnen vom eisenzeitlichen Gräberfeld Pinneberg (Ratsberg) LA 1“ beschrieben. „1846 gab es die ersten Funde in diesem Bereich“, so Abegg-Wigg. „Sie stammen aus der Vorrömischen Eisenzeit bis zur frühen Römischen Kaiserzeit. Ein wichtiger Fundort für Schleswig-Holstein“, betont die Kuratorin.

Anhand der Beigaben kann Abegg-Wigg einiges über das Grab erzählen: „Es war ein Männergrab und es handelte sich um eine eher gut betuchte Person. Die Sporen aus Bronze sind mit Silbereinlagen verziert, das ist eine sehr aufwendige und wertvolle Arbeit.“

Ewald Both aus Heist gilt als wichtiger Geschichtsforscher

Ein Ausstellungsstück aus dem Kreis, das in Schleswig zu sehen ist.

Gefunden hatte die Stücke in den 80er-Jahren Ewald Both aus Heist. Der ehemalige Mitarbeiter des Katasteramtes in Itzehoe war zwischen 1972 und 2005 viel unterwegs, um eisenzeitliche Urnen zu bergen, Denkmale zu kartieren und steinzeitliche Siedlungsplätze in der Umgebung zu begehen. Both war ein wichtiger Sammler. „Dank ihm kennen wir heute weitere interessante Funde aus dem Gräberfeld in Pinneberg“, sagt Abegg-Wigg. Der gesamte Dokumentationsbestand und die Funde von Ewald Both wurden dem Museum für Archäologie Schloss Gottorf vermacht. In der aktuellen Ausstellung ist unter anderem auch ein Bild von Both zu sehen, das ihn bei der Bergung einer Urne am Ratsberg im Jahr 1984 zeigt.

Wenn der Fundort am Ratsberg wichtig für Schleswig-Holstein ist, dann muss Klein Nordende so etwas wie der Rockstar unter den Fundorten sein. Zwei Räume weiter in der Ausstellung zeigt eine Vitrine Funde aus der späten Eiszeit, die mehr als 13.000 Jahre alt sind. „Es sind sehr seltene Knochenfunde aus der Zeit. Wenn wir da durch die Gegend fahren, dann ist das für uns wirklich eine echte Landmarke“, schwärmt Sönke Hartz. Es gäbe auf Gottorf sogar eine Forschergruppe, die sich nur mit der Erkundung dieses Raums beschäftigt.

Mehr als 1000 Fundmeldungen stammen aus dem Kreis

Bei der Fundstelle handelt es sich um einen Platz der Federmesser-Kultur. Es ist ein Fundplatz der Jäger in der Allerödzeit, sie lagerten offenbar bei Klein Nordende, weil es hier günstige Jagdbedingungen gab. Direkt neben der Vitrine hängt ein Bodenprofil eben dieser Fundstelle, das 1978 entnommen wurde und Ablagerungen der unterschiedlichen späteiszeitlichen Epochen zeigt.

„Ich habe mal in den Unterlagen nachgesehen, es gibt mehr als 1000 Fundmeldungen aus dem Kreis Pinneberg, die dem Archäologischen Landesamt in Schleswig gemeldet wurden“, betont Sönke Hartz. Die meisten registrierten Fundstücke seien bereits im Museum für Archäologie. Neben den Funden in der aktuellen Ausstellung schlummern im Verborgenen der Magazine des Landesmuseums also noch viele weitere Stücke aus dem Kreis Pinneberg – so wie die Funde aus Borstel-Hohenraden. Sie warten jetzt auf den passenden Anlass, in einer Ausstellung gezeigt zu werden.

Museum Altona zeigt Teile der Pinneberger Geschichte

Ewald Both aus Heist im Jahr 1984 am Ratsberg.

Im Freilichtmuseum Molfsee, auf dem Museumsberg Flensburg und auch in der Kunsthalle Kiel gibt es nach Auskunft vor Ort keine Ausstellungsstücke aus dem Kreis Pinneberg oder welche, die den Kreis betreffen. Anders sieht es aber im Museum Altona aus. Hier taucht der Kreis Pinneberg immer wieder auf, erklärt die stellvertretende Direktorin Vanessa Hirsch. „Da Altona früher von Pinneberg verwaltet wurde und zum Kreis gehörte, und das Museum bei der Gründung als Heimatmuseum gedacht wurde, findet man hier auch Dinge aus den Elbmarschen, aus Schleswig-Holstein“,so Hirsch. Für die Besucher zu sehen sind beispielsweise verschiedene Karten, wie eine von 1652, die zeigen, wie bedeutsam der Kreis Pinneberg historisch gesehen war. „Viel wichtiger als Altona und daher auch viel größer dargestellt“, so Hirsch. Und auch wer durch die Bauernstuben im oberen Stockwerk des Altonaer Museums spaziert, kann hier ein echtes Stück der Pinneberger Geschichte erfahren: Eine der Bauernstuben stammt nachweislich aus Blankenese. Sie wird um das Jahr 1800 taxiert - und damals gehörte Blankenese bekanntermaßen zu Pinneberg. mrü