„Für mich in Venezuela war der Tod normal“

Hamburg/Madrid. „Das war kein Land. Es war ein Fleischwolf“, schreibt Karina Sainz Borgo über das Land, in dem sie geboren und aufgewachsen ist und das sie vor zwölf Jahren verließ: Venezuela, „großzügig in Schönheit und Gewalt, über die man hier besonders verschwenderisch verfügte.“ Venezuela, das Land mit den weltweit größten Erdölreserven, in dem die Bevölkerung leidet. Für etwas Maismehl muss man Stunden anstehen, es gibt kaum Medikamente und keine freie Presse, längst ist auch die Menschlichkeit Mangelware geworden. Caracas gehört, außerhalb von Kriegsgebieten, zu den gefährlichsten Städten der Welt; es kommt immer wieder zu Massenprotesten und Straßenschlachten, willkürlichen Verhaftungen und Entführungen, zu Plünderungen, Vergewaltigungen, Folter.

Es herrschen Korruption, Straflosigkeit, Verzweiflung. Die politische Lage ist unübersichtlich. Oppositionsführer Juan Guaido wird von mehr als 50 Staaten als rechtmäßiger Staatschef anerkannt, auch von Deutschland und den USA. Der amtierende Präsident Nicolas Maduro hingegen wird von Russland, China, Kuba und vor allem noch immer von den eigenen Militärs unterstützt. Die venezolanische Autorin Sainz Borgo, 36, die im Madrider Exil lebt und dort als Journalistin arbeitet, erzählt vom Untergang einer Gesellschaft am Beispiel einer Frau, die alles verliert, ihre Mutter, ihre Erinnerungen, ihre Bücher, ihr Land, ihre Identität, ihre Sicherheiten, auch ihre Skrupel. „Nacht in Caracas“ heißt Sainz Borgos Roman; es ist ein erschreckendes, kraftvolles und dabei sinnlich erzähltes Debüt, das sich schon jetzt in mehr als 20 Länder verkaufte.

Hamburger Abendblatt: „Eine Mischung aus Verachtung und Angst trennte mich von diesem Land“, lassen Sie Ihre Hauptfigur Adelaida sagen. Vor zwölf Jahren haben Sie selbst Venezuela verlassen. Mit welchen Gefühlen denken Sie heute an Ihr Land?

Karina Sainz Borgo: Als ich diesen Roman geschrieben habe, wollte ich so ehrlich wie nur möglich sein. Und ich wollte widersprüchliche Gefühle porträtieren. Über ein Land, das verschwindet. Über eine sehr komplexe Gesellschaft, in der es nicht nur eine Erklärung gibt für diese ganze Gewalt, von der ich erzähle. Ich wollte erzählen, wie schmerzhaft es ist, etwas zu verlieren. Meine Protagonistin Adelaida verliert alles. Wie fühlen sich „normale“ Leute in so einem Moment? Gewalt ist sehr präsent im Roman, Gewalt ist fast eines meiner wichtigsten Themen. Das bedeutet nicht, dass ich behaupte, Venezuela sei ein entsetzliches Land! Mein Roman spiegelt eine sehr komplexe persönliche Situation – die allerdings fast schon universell ist. Es könnte auch woanders passieren. Überall. Jederzeit. Kein Land ist sicher. Hätten Sie es jemals für möglich gehalten, dass jemand wie Donald Trump im Weißen Haus sitzt? Einfache Botschaften, Populismus – es ist der Beginn eines Prozesses. Es passiert. Warum ist es so schwierig für uns in Europa, Migration zu verstehen? Was muss in einer Gesellschaft passieren, damit wir etwas begreifen? Würden wir ebenso handeln wie die Romanfiguren? Das ist der Grund, warum ich im Buch so viel Gewalt nutze: damit sich der Leser unbehaglich fühlt.

Manche Schilderungen sind beim Lesen kaum auszuhalten. Haben Sie übertrieben?

Sainz Borgo: Nein. Ich bin sehr akkurat gewesen. Ich habe die Realität nacherzählt, meine eigene oder die der Menschen, die ich liebe. Viele Situationen habe ich selbst gesehen oder selbst erlebt, die Gewalt auf den Straßen, vieles von dem, was ich beschreibe, ist wahr. Nicht jedes Detail, natürlich: Die Nachbarin, die von Adelaida aus dem Fenster geworfen wird – das ist zum Beispiel Fiktion.

Wann genau spielt ihr Buch? Sie nennen keine konkrete Zeit, keine Daten.

Sainz Borgo: Bewusst nicht. Das muss der Leser entscheiden. Alles was man wissen muss, sind die biografischen Angaben der Protagonistin. Es ist natürlich eine Gegenwartshandlung. Aber ich wollte eine Geschichte, die über die Metaphern funktioniert. Das ganze Buch ist voll von Metaphern. Ich verstehe, dass Leser sich fragen, wie real das alles ist. Aber es ist Fiktion – eine Fiktion, die wahr sein könnte. Oder wer weiß, die vielleicht noch immer passiert. Venezuela hatte erst kürzlich wieder einen massiven Stromausfall über viele, viele Stunden. Die Nacht ist sehr wichtig in diesem Roman. Der Mangel an Licht, der Mangel an Gerechtigkeit.

Ihr Buch wurde in 22 Länder verkauft...

Sainz Borgo: … 26 mittlerweile! Es ist wirklich

verrückt.

Ist es auch in Venezuela erschienen?

Sainz Borgo: Es ist in Venezuela unmöglich, Bücher zu importieren. Es wäre auch schwierig, Bücher zu verteilen, denn es gibt keine Buchhandlungen mehr. Wenn jemand in Venezuela auch nur darüber nachdenken könnte, dieses Buch zu kaufen, müsste er vier oder fünf Monate dafür arbeiten, und es wäre illegal eine andere als die nationale Währung zu nutzen. Nur sehr wenige Menschen haben Zugang zum Internet und könnten die Kindle-Version lesen. Wir haben aber einen Weg gefunden, eine sehr billige Version herzustellen, eine Non-profit-Ausgabe, die für Studenten oder Professoren zugänglich ist.

Findet denn universitäres Leben statt?

Sainz Borgo: Ja. Mit unfassbarem Aufwand und riesigen Anstrengungen der Professoren und Wissenschaftler. Viele Studenten sind gar nicht mehr da, so viele haben das Land verlassen! Können Sie sich ein Leben vorstellen, in dem es unmöglich ist, Bücher zu haben, in dem es unmöglich ist zu studieren? Wenn Sie so damit beschäftigt sind, sich um Ihr Überleben zu sorgen, Nahrung und Medikamente zu organisieren, dann beginnen Sie zu vergessen, wichtige Fragen zu stellen. Sie vergessen das Recht, Sie vergessen Wahlen. Auch deshalb ist „Nacht in Caracas“ so eine verzweifelte Geschichte.

Wird das Schicksal Venezuelas im Rest der Welt aus Ihrer Sicht ausreichend wahrgenommen?

Sainz Borgo: Ja, ich denke schon. Jetzt schon. Venezuela hat einen sehr komplizierten Prozess hinter sich. Was vor vielen Jahren als linke Regierung, als revolutionäre Idee begann, hat vielleicht viele Menschen veranlasst, zu glauben, dass es sich um eine gute Regierung handelt. Aber inzwischen sehen die Menschen die gestiegene Armut, die Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Menschenrechten.

Hat das Schreiben für Sie persönlich einen heilenden Effekt?

Sainz Borgo: Es war wichtig. Ich hatte eine sehr schwierige Beziehung zu meinem Heimatland, als ich in Spanien ankam. Ich war 24 und habe mein Land freiwillig verlassen. Ich habe es nicht mehr erkannt, ich fühlte mich komplett fremd dort. Da war so viel Wut in mir, aber zur gleichen Zeit eine starke Liebe zu meinem Land. Und ich fühle mich schuldig, weil ich mein Land verlassen habe. Aber wir haben das Recht auf ein Leben, das Recht zu kreieren, zu produzieren, das ist dort einfach nicht möglich. Das Schreiben ist wichtig, um zu verstehen, was passiert. Als Journalistin habe ich mich dafür entschieden, mit Worten zu arbeiten. Dies ist mein erster Roman oder jedenfalls der erste, der publiziert wurde. Ich habe noch zwei geschrieben und jedes Mal geht es um Erinnerung, Geschichte, Gewalt. Ja, es hat für mich einen positiven, heilenden Effekt.

Sie sagen, Sie fühlen sich schuldig, weil Sie Ihr Land verlassen haben. Welche Rolle spielt diese Schuld für Ihre Arbeit?

Sainz Borgo: Eine große. Da ist immer die Frage: Hätte ich mehr tun können? Und dann ist es ja so: Im Ausland lebt man besser – man hat keine Probleme, etwas zu essen zu finden oder Medizin zu bekommen. Auf eine Art fühlt man sich dabei schrecklich. Als ich europäische Literatur zu lesen begann, habe ich vieles verstanden. Wenn man zum Beispiel Primo Levis Biografie liest, fragt man sich: Wie kann jemand jemals darüber hinwegkommen, so viel Gewalt, so viel Tod zu sehen? Für mich in Venezuela war der Tod normal. Aber das ist nicht normal, das ist nicht gesund für eine Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die ihre Toten nicht beerdigen kann, hat enorme Probleme mit ihrer Erinnerung.

Ein Teil Ihrer Familie lebt noch immer in Venezuela...

Sainz Borgo: ...weil sie es so wollten. Es ist ihre Entscheidung. Sie glauben noch immer an das Land. Sie wollen bleiben, egal was passiert. Wir streiten viel darüber, weil ihr Leben in Gefahr ist. Nicht nur, weil die Regierung sie umbringen könnte – sondern jeder. Es gibt politische Gewalt, aber es gibt auch Gewalt aufgrund der sozialen Unterschiede und der Not und der enormen, wachsenden Armut. Es gibt einen sehr, sehr kleinen Teil des Landes, der gut leben kann – weil er mit der Macht verbunden ist. Solange diese Leute immer noch privilegiert sind, werden sie alles tun, um die Regierung zu stützen.

Bringt es Ihre Familie in Venezuela in

Gefahr, wenn Sie sich im Ausland offen

äußern?

Sainz Borgo: Ich hoffe nicht. Ich möchte gern glauben, dass die Regierung so primitiv ist, dass sie nicht liest. Und die Menschen wünschen sich geradezu verzweifelt, dass die Welt weiß, was in Venezuela passiert. Es gibt dort keine freie Presse mehr. Die Menschen haben das Gefühl, dass ihnen niemand mehr glaubt, dass niemand glaubt, was sie jeden einzelnen Tag ertragen und sehen. „Nacht in Caracas“ ist ein Roman. Aber es ist ein Roman, der davon erzählt, was passiert.

Gibt es Hoffnung? Haben Sie Hoffnung?

Sainz Borgo: Ich habe Hoffnung auf freie Wahlen. Es ist die einzige mögliche Lösung. Wir

haben eine lange Geschichte der Staatsstreiche in Venezuela und der militärisch gestützten Macht. Venezuela ist keine Demokratie. Freie Wahlen sind der einzige Weg, neu zu beginnen. Aber wie kann man neu beginnen, wenn Tausende in den Gefängnissen sind? Wenn Tausende getötet oder gefoltert worden sind? Wahlen wären der Anfang für einen sehr langsamen, sehr schmerzvollen Prozess.