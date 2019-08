„Hannelore Elsner konnte Menschen verzaubern“

Hamburg. Eigentlich wollte der Hamburger Pianist Sebastian Knauer das Programm „Zeitreise“ gemeinsam mit Hannelore Elsner realisieren. Mit der Schauspielerin war er mehr als 20 Jahre lang bei gemeinsamen Abenden mit einer Verbindung aus Poesie und Musik aufgetreten. Das fertige Textmanuskript zum Thema Vergänglichkeit in Lyrik und Musik mit Texten und Gedichten unter anderem von Eichendorff, Rückert, Heine, Keller und Busch bis zu Joachim Ringelnatz überreichte er ihr anlässlich ihres 75. Geburtstages. Das war 2018. Für einen Rückblick sei es doch noch viel zu früh, dafür werde sich noch genug Zeit finden, sagte sie ihm damals. Dazu sollte es nicht mehr kommen. Hannelore Elsner starb nach schwerer Krankheit am 21. April.

Erinnerungen an Elsner

Sebastian Knauer jedoch hat seine Idee nicht losgelassen. „Das Thema Zeit beschäftigt uns ja alle immer und überall“, sagt er. Und so trägt das Programm „Zeitreise“, das er am 30. Oktober im Kleinen Saal der Elbphilharmonie zur Aufführung bringt, nun den Untertitel „Erinnerungen an Hannelore Elsner“.

Die Schauspielerin Martina Gedeck wird die Texte der Dichter rezitieren, verwoben mit Auszügen aus Hannelore Elsners Autobiografie „Im Überschwang“. Es ist eine Würdigung der Künstlerin und vielleicht so etwas wie Knauers Abschiedsgeschenk: „Auch große Persönlichkeiten verschwinden so schnell aus den Köpfen.“ Vor gut 20 Jahren trug sich der Pianist erstmals mit der Idee, eine Text-Musik-Collage öffentlich aufzuführen: George Sands Briefe an Chopin sollten sich mit der Musik des romantischen Komponisten verbinden. „Als Interpretin kam nur Hannelore Elsner infrage“, sagt er. Allerdings: Der Kontakt zu ihr war schwer herzustellen, und sie galt als wahnsinnig beschäftigt. Über eine Plattenfirma kam das Projekt schließlich zustande.

Martina Gedeck statt Elsner

Erst schrieb Knauer ihr einen Brief. Irgendwann telefonierten sie. Schließlich trafen sie sich. Der Abend gelang und bildete den Auftakt zu rund 15 gemeinsamen Projekten: über Bettina von Arnim, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Franz Schubert, Mozart und die Frauen. Elsner war immer zuverlässig. Selten sagte sie wegen Dreharbeiten ab. Eine großartige Partnerin auf der Bühne sei sie gewesen. „Sie war auch immer sehr gut vorbereitet und hat auf der Bühne höchste Professionalität gezeigt“, erinnert sich Knauer. Gemeinsam hätten sie viel erlebt, Heiteres und Kurioses.

Martina Gedeck und Hannelore Elsner kannten und schätzten sich, weshalb die Schauspielerin die ideale Besetzung für diesen Abend sein dürfte. Knauer selbst wird Werke von Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schubert, Chopin und Satie am Piano spielen. Noch drei Tage vor ihrem Tod hat Sebastian Knauer seine langjährige Bühnenpartnerin im Krankenhaus besucht und sich von ihr verabschiedet. Über seine stärkste Erinnerung an sie sagt er: „Hannelore Elsner war ein Mensch, der mit seinem Lachen andere Menschen verzaubern konnte, wie kaum jemand sonst.“ Und so soll sie in Erinnerung bleiben.