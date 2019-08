Ein Kunstwerk mit 300 Bäumen in einem Fußballstadion

Hamburg. Wetten, dass das Wörthersee Stadion in Klagenfurt in der kommenden Saison so gut wie nie zuvor besucht sein wird? Das hat aber nichts mit Fußball zu tun, sondern mit einem raumgreifenden Kunstprojekt, das sozusagen auf Champions-League-Niveau spielt und ähnlich wie die großen Arbeiten von Christo Massen in Bewegung setzen kann. „For Forest“ lautet der Titel der „temporären Kunstintervention“ von Klaus Littmann in der Kärntner Landeshauptstadt, für die der Ausstellungsmacher jetzt in Hamburg warb.