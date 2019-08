Original-Tivoli-Orchester feiert 25. Geburtstag

Schlager, Operette, Filmmusik und Swing: Leiter Markus Voigt und Kollegen sind seit 1994 dabei – nicht nur in „Heiße Ecke“.

Hamburg. Das Schmidts Tivoli wurde 1991 eröffnet, das Original-Tivoli-Orchester indes gehört erst seit 1994 zur größten der drei Schmidt-Bühnen – bis heute in Original-Besetzung. Der 25. Geburtstag wird diesen Freitag bei der 4444. Folge des Musicals „Heiße Ecke“ gefeiert. Für Markus Voigt, der die musikalische Leitung 2005 von Martin Lingnau übernahm, ist es „etwas sehr Besonderes“. Denn: „In welchem privaten Theater gibt’s ein festes Orchester über eine so lange Zeit?“, weiß Voigt, der mit der siebenköpfigen Band in den Produktionen Schlager, Operette, Filmmusik und Swing gespielt hat und ab November wieder die Show „Pompös“ begleitet.