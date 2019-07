Allman Betts Band in Hamburg: Messerscharfe Gitarren-Duette, starker Blues-Rock

Nachfahren des Southern Rock erweisen in der Markthalle toten Musikgrößen ihre Verehrung. Die Fans gerieten aus dem Häuschen.

Hamburg.. Devon Allman stimmte nur den ersten Takt von „Stairway To Heaven“ an und die Rockfans in der Markthalle jubelten erkennend auf. Spontan entschied sich der Bandleader im Zugabenteil für eine Kurzversion des Led-Zeppelin-Stücks. Auf der Setliste für das Konzert stand die Nummer nicht. Doch sie passte perfekt zu dem großartigen Auftritt der Allman Betts Band, die US-Musiker erwiesen einigen toten Rockgrößen ihre Verehrung.