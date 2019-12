4000 Euro von Möhring für die Weihnachtspäckchen-Aktion

Der Eingang des Wäschehauses Möhring im Großen Burstah ist in warmes grünes Licht gehüllt, drinnen gibt es schöne Bademäntel, Schlafanzüge, Handtücher als kuschelige Weihnachtsgeschenke und an der Kasse liegt wie immer das rot-weiße Geschirrtuch bereit, das für fünf Euro verkauft wird – als Spende zugunsten des Vereins Hamburger Abendblatt hilft. Der Verkauf der Tücher hat Tradition und an ihr halten Susanne und Arno Schmidt seit 20 Jahren fest – das passt zu ihnen und ihrem Wäschehaus von 1802. Wie immer in der Adventszeit spenden die Schmidts die Erlöse aus dem Verkauf der Geschirrtücher speziell für die Abendblatt-Weihnachtspäckchen, die derzeit an Bedürftige und Einsame in Hamburg verteilt werden. „Wir freuen uns, diese wichtige Aktion auch in diesem Jahr wieder mit 4000 Euro unterstützen zu können“, sagten die Schmidts. Bereits im Sommer spendete Möhring 5000 Euro zugunsten des Abendblatt-Vereins mit seiner Initiative „Kinder helfen Kindern“. Danke für so viel Vertrauen!

Bitte spenden Sie für die Päckchen-Aktion

Auch die GWG-Gruppe, die 1500 Wohneinheiten in Hamburg hat, unterstützte in diesem Jahr wieder die Weihnachtspäckchen-Aktion mit 2500 Euro. „Viele Bedürftige erleben die Weihnachtszeit nicht so, wie sie sein sollte, deswegen ist es wichtig, dass es Einrichtungen gibt, die sich für diese Menschen einsetzen“, so die GWG-Leitung.

Bitte spenden auch Sie für die Päckchen: Konto „Von Mensch zu Mensch“, IBAN: DE03 2005 0550 1280 2020 01, Haspa, Stichwort: Weihnachtspäckchen